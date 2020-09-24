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Dolandırıcılar bu kez Sağlık Bakanlığını kullandı!

Dolandırıcılar insanların parasını alabilmek için yeni bir yöntem daha kullanmaya başladı. Son olarak Sağlık Bakanlığının ismini kullanan dolandırıcılar inanan vatandaşları 3.000 lira dolandırıyorlar…

24 Eylül 2020 Perşembe 01:37
Dolandırıcılar bu kez Sağlık Bakanlığını kullandı!
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Dolandırıcılar bu kez de Sağlık Bakanlığının ismini vererek insanları dolandırmaya başladılar. Vatandaşların cep telefonlarına bir SMS gönderen dolandırıcılar maddi yardım almak isteyen vatandaşların linke tıklamasını sağlıyor ve tüm hesaplarını ele geçiriyorlar.

Dolandırıcılar tarafından vatandaşlara gönderilen sahte SMS içinde şu ifadeler yer alıyor;


“Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan 3 bin lira sosyal destek ödemenizi almak için hemen tıklayınız, diğer sitelere itibar etmeyiniz”

Yapılan tespitler sonucunda dolandırıcıların vatandaşlara bu SMS’i göndererek onların linke tıklamasını sağladıkları ve sonrasında da tüm hesap bilgilerini çaldıkları belirtildi.

Diğer yandan sağlık müdürlüğü yetkilileri de bakanlığın yalnızca vatandaşların sorunları ile ilgilendiğini ve sosyal yardımların ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlandığını ifade etti.



Son Güncelleme: 24.09.2020 01:37
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Anahtar Kelimeler:
DolandırıcıSosyal Destek
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