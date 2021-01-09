Dokuma makinesine kolunu kaptıran talihsiz adam hayatını kaybetti

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde, 31 yaşındaki İbrahim Keskin kendine ait dokuma atölyesinde çalıştığı esnada montunu makineye kaptırdı. Hızlı çalışan makine önce Keskin’in montunu sonra da kolunu çekti.

Çığlıklar içerisinde yardım istedi

Hastane yolunda yaşamını yitirdi

Makineden kolunu kurtarmak için büyük çaba gösteren Keskin’in yardım çığlıklarını iş arkadaşları duyarak yanına koştu. Kolu kopan Keskin’in kanlar içerisindeki halini yerde gören arkadaşlarından biri baygınlık geçirdi. Diğer arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, genç adamın kopan kolunu da alarak Denizli Devlet Hastanesine götürdü. İbrahim Keskin, sağlık ekiplerinin tüm çabasına rağmen hastaneye gidemeden hayatını kaybetti.

Feci olayla ilgili soruşturma başlatıldı.