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“Doktordan satılık temiz” ilanına güvenerek aldığı araç hayatının şokunu yaşattı!

4 yıl önce gerçekleşen olayda internet üzerinden gördüğünü “doktordan satılık temiz” başlığını gören Selim Bilgili İzmir’deki aracı ekspertiz yaptırdıktan sonra aracı satın aldı. Hatasız çıktığı için aracı alan Selim Bilgili daha sonra bir başkasına aracı sattı. Aracın 3. sahibi Selim Bilgiye büyük bir şok yaşattı.

14 Ocak 2021 Perşembe 14:31
“Doktordan satılık temiz” ilanına güvenerek aldığı araç hayatının şokunu yaşattı!
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İzmir’de geçen olayda 4 yıl önce intenet üzerinden araba almak isteyen Selim Bilgili araba araştırırken ‘doktordan temiz satılık’ başlığına güvenerek araba için bilgi istedi. Aracın galeride olduğunu öğrenen mağdur İzmir’e giderek arabayı görmek istedi. Arabayı beğenen ve ekspertiz firmasına giderek kontrol ettiren Bilgili ekspertiz sonrasında sorun çıkmayınca arabayı 40 TL satın aldı.

9 ay sonra gerçek ortaya çıktı!

Satın aldığı araç ile memleketi Bursa İnegöl’e giden Selim Bilgili aracını satmak istemesi üzerine farklı bir kişiye sattı. Otomobili satın alan kişi bir hafta sonunda Selim Bilgili’yi arayarak sattığı araç için 19 bin lira hasar kaydı olduğunu ve aracını geri almasını söyledi. Selim Bilgili ise böyle bir durumun söz konusu olamayacağını belirtti. Taraflar anlaşamadığı için dava açıldı. Açılan dava sonucunda mahkeme karşı tarafı haklı bulduğu için araba geri Selim Bilgiliye verildi.

Bunun üzerine Selim Bilgili mağdur durumda olduğu için ilk arabayı alan İzmir’deki kişiye dava açtı fakat dava ret kararı verdi. Sonuca şaşıran ve olayın peşini bırakmayan Bilgili üst mahkemeye başvuruda bulundu.

Selim Bilgili’nin ifadesinde ise; “Araç benden yaklaşık 1 ay önce kaza yapmış, sigorta şirketiyle anlaşmışlar ben aracı aldıktan sonra sisteme düşürüyorlar. Tabi sattığım kişi beni mahkemeye verdi. Aracı mahkeme bana geri aldırttı. Bende ertesi günü aracı bana satan kişileri mahkemeye verdim. Mahkememiz yaklaşık 1,5 yıl sürdü dün karar açıklandı ret kararı verildi.” dedi.

1,5 yıldır hukuk mücadelesi veren Selim Bilgili dolandırıldığını ifade ediyor. Başka insanların mağdur olmaması için araba alırken çok dikkatli olunması gerektiğini dile getiren Bilgili: “Biz yandık, başkası yanmasın. Araba alırken çok dikkatli olsunlar. "1,5 yıldır arabayı kullanmıyorum, mahkeme sonuçlansın" diye garaja koydum kullanmıyorum" dedi.

Kendiniz ekspertiz firması bulun!

Olayın diğer suçlusu olan ekspertiz firması, satıcı ile anlaşma yaparak mağdur taraf Selim Bilgili’yi kandırdıkları gerekçesi ile bu durumu kanıtlayamayan Selim Bilgili satıcının önerdiği bir ekspertiz firması değil, alıcının bulduğu ekspertiz firmasına giderek otomobilin kusurlu olup olmadığına baktırılması gerektiğini söylüyor.

Araba alırken insanları mağdur eden ekspertiz firmaları ise satıcı ile anlaşma yaparak alan kişi için tuzak hazırlıyorlar. Otomobil almak isteyen vatandaşlar için dikkat edilmesi gereken en önemli husus ise satan kişinin değil alıcının kendisinin bulduğu bir firma ile görüşürse daha sağlıklı olacağı yönünde. Selim Bilgili ise olayı hala çözemedi. Arabayı kullanmayarak garajda tutmaya devam ediyor.



Son Güncelleme: 14.01.2021 14:31
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Anahtar Kelimeler:
ArabaSatılıkAraba Ilanı
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