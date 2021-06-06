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Doktor Hüseyin kimdir? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Doktor Hüseyin” kod adlı terorist Selman Bozkır öldürüldü!

Alınan bir son dakika haberine göre terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticisi olan ve aynı zamanda Mahmur genel sorumlusu "Doktor Hüseyin" kod adlı Selman Bozkır Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından etkisiz hale getirildi.

06 Haziran 2021 Pazar 19:26
Doktor Hüseyin kimdir? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Doktor Hüseyin” kod adlı terorist Selman Bozkır öldürüldü!
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı paylaşımla vatandaşları sevindirdi. Erdoğan şu paylaşım ile müjdeyi verdi:

 

 "Buradan Milletimize güzel bir haber vermek istiyorum. Terör örgütü PKK’nın üst düzey yöneticisi ve Mahmur genel sorumlusu “Doktor Hüseyin” kod adlı Selman Bozkır, dün Milli İstihbarat Teşkilatı’mızın kahramanları tarafından etkisiz hale getirildi. Bu başarılı operasyonda emeği geçen tüm arkadaşlarıma Milletim adına teşekkür ediyorum. Hain ve bölücü örgütün Mahmur’u terörün “kuluçka merkezi” olarak kullanmasına müsaade etmeyecek, terörü kaynağında kurutmaya devam edeceğiz."

 


Son Güncelleme: 06.06.2021 19:26
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Anahtar Kelimeler:
MitDoktorHüseyinPKK
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