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Doğum yapan eşine refakat etmesi için annesini almaya giden kişi trafik kazasında hayatını kaybetti

Kütahya'da eşi hastanede ikinci doğumunu yaparken refakat etmesi için annesini almaya giden İbrahim Gürgen trafik kazasında hayatını kaybetti. Gürgen'in ölüm haberinin eşine söylenemediği öğrenildi.

30 Eylül 2020 Çarşamba 21:57
Doğum yapan eşine refakat etmesi için annesini almaya giden kişi trafik kazasında hayatını kaybetti
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Kütahya’nın Emet ilçesinde eşi hastanede ikinci doğumunu yaptığı sırada refakat etmesi için otomobiliyle annesini almaya giden İbrahim Gürgen, trafik kazasında hayatını kaybetti.


Dereli köyü mevkiinde yaşanan kazada yaşamını yitiren Gürgen’in cenazesi otopsi sonrasında defin işlemleri için Kırgıl köyüne sevk edilecek.

Annesini alıp hastaneye gelecekti

Gürgen, doğumhaneye alınan eşinin yanında refakat etmesi için annesini köyden almaya giderken trafik kazası geçirdi. Muhtar Metin Öztürk, Gürgen’in ikinci çocuğunun dünyaya geldiği günde hayatını kaybetmesinin köylülerde büyük bir üzüntü yaşattığını aktardı.

Sürücünün amcasının oğlu Tuncay Gürgen, doğum yapan eşine ölüm haberinin verilemediğini söyledi. Kaza yaptığını ancak yoğun bakımda olduğunun söylendiğini belirten Gürgen’in 6 yaşında kız çocuğunun olduğu ve dün bir erkek çocuğunun olduğu belirtildi.



Son Güncelleme: 30.09.2020 21:57
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Son DakikaTrafik Kazası
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