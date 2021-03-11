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Doğu Anadolu'da yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor

Ülkemizin doğu kesimlerinde Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgelerinde kar yağışı ve ekiplerin kar ile mücadelesi devam ediyor. İllerde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrederken uzmanlar vatandaşları gizli buzlanma çığ gibi tehlikelere karşı uyarıyor.

11 Mart 2021 Perşembe 23:56
Doğu Anadolu'da yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor
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Ülkemizin Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgelerinde kar yağışı ve etkileri devam ediyor. Bölgede yaşayan vatandaşlar çığ, gizli buzlanma ve don gibi tehlikelere karşılık yetkililer tarafından uyarlıyor.

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamaya göre Doğu Anadolu bölgesinde yer alan Erzurum Kars ve Ağrı illeri ve bu illerin çevrelerinde kuvvetli kar yağışı meydana gelecek. Sıcaklıklar normal seyrederken

Erzurum ve Ağrı 0,

Iğdır 6,

Erzincan 4,

Ardahan 7,

Kars 2

Bayburt ise 6 derece olması bekleniyor.

Ayrıca kayak merkezlerinde kar kalınlıklarına bakıldığında kar kalınlığının en fazla olduğu Palandökende 135 cm, Sarıkamış 97 ve Konaklı’da ise 75 cm kar kalınlığı bulunuyor. Bölgede kar yağışının yoğun olduğu yerlerde karla mücadele çalışmaları ise devam ediyor.



Son Güncelleme: 11.03.2021 23:56
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KarDoğu
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