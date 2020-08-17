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Doğu Akdeniz'de Bir Navtex İlanı Daha!

Oruç Reis gemisinin sismik araştırmaları ile başlayan Navtex ilanının ardından Yavuz sondaj gemisi için de Navtex ilan edildi. Navtex ilanına karşı Navtex ilanı ile karşılık veren Güney Kıbrıs yetkilileri, Türkiye'nin faaliyetlerinin yanlış olduğunu savundu.

17 Ağustos 2020 Pazartesi 19:09
Doğu Akdeniz'de Bir Navtex İlanı Daha!
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Bir süredir gündemde olan Navtex ilanına bir yenisi daha Yavuz Sondaj gemisi ile birlikte eklendi. Denizciler adına yapılan duyuruda Yavuz, Ertuğrul Bey, Osman Bey ve Orhan Bey gemileriyle Doğu Akdeniz’de tatbikatların devam edeceği açıklandı.

Navtex ilan edilen Doğu Akdeniz’de bölgeye girilmemesi gerektiği duyurulurken, Güney Kıbrıs Rum yönetimi tarafından da Navtex ilan edildiği açıklandı.

Türkiye’nin Navrex ilanına kaarşı olarak Navtex ilanı çıkaran Rum yetkililer, Türkiye’nin Yavuz adlı gemisi ile bölgede uygulama yapmasının yasa dışı olduğunu aktardı.


İlk olarak Oruç Reis gemisi ile Navtex ilan eden Türkiye, bu ilan ile birlikte Ataman ve Cengiz Han gemileri ile birlikte bölgede kontrol faaliyetleri sürdüreceğini açıklamıştı. Oruç Reis’in faaliyetleri 23 Ağustos’a kadar devam edecekken, Yavuz sondaj gemisinin faaliyetleri 15 Eylül tarihine kadar devam edecek.

Navtex nedir?

Navtex, deniz üzerinden diğer gemilere verilen bilgi bildirimlerini yapan cihazın adıdır. Bu cihaz yolladığı bilgi bildirimleri ile diğer gemilere bilgi gönderir ve onlar üzerinde baskı kurar. Uluslararası deniz haberleşmesinde kullanılan bu cihaz ile deniz araçları birbirlerini uluslararası deniz yollarında uyarır. Bu bildirimler sayesinde gemiler oluşacak olan tehditlere karşı korunma pozisyonuna geçer.

 

 



Son Güncelleme: 17.08.2020 19:09
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Anahtar Kelimeler:
NavtexTürkiyeGüney Kıbrıs
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