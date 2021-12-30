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Doğalgazda iklim ayarı! Doğudaki iller için kademeli tarife geliyor..
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Doğalgazda iklim ayarı! Doğudaki iller için kademeli tarife geliyor..

Kış mevsiminde doğu illeri ile batı iller arasındaki sıcaklık farkları nedeniyle doğalgaz da iklim ayarı değişikliğine gidiliyor. Getirilecek yeni kademeli tarife ile birlikte doğu da yaşayan vatandaşlar daha az fatura bedeli ödeyecekler.

30 Aralık 2021 Perşembe 13:02
Doğalgazda iklim ayarı! Doğudaki iller için kademeli tarife geliyor..
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Elektrik faturalarında gerçekleştirdikleri yeni düzenleme sonrası doğalgaz faturalarında da yeni değişikliğe gitmeye hazırlanan AK Parti hükümeti, kademeli tarife konusunu gündemlerine taşıdı. Yılbaşında sonra Meclis gündemine getirecek olan yeni kademeli tarife sisteminde doğalgaz faturalandırılmaları bölgelere ve iklim şartlarına göre uygulanacak.

Enerji Bakanlığı ve doğalgaz dağıtım şirketlerinin ortak teknik çalışmaları sonrası netleşecek olan tarife ayarında hangi bölgeye nasıl tarife uygulanacağı belirlenecek. 

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre kış mevsimini daha hafif geçiren bölgelerin sürekli düşük kademeden fatura ödemesi, doğu bölgelerinde yaşayan ve kışın zorlu şartlarını yaşayan vatandaşların daha yüksek kademeden ödemesiyle aradaki farkın 'adaletsizlik' olarak değerlendirildiği öğrenildi.

DOĞUDA OLAN İLLER DAHA AZ FATURA ÖDEYECEK

Tarifelerde yapılacak olan söz konusu değişiklikle birlikte Kars, Erzurum, Iğdır, Sivas ve Ağrı gibi illerde yaşayan vatandaşlar Antalya, İzmir gibi kışı daha sakin geçiren vatandaşlardan daha düşük kademeli bir tarifeye tabi tutulacak.


Son Güncelleme: 30.12.2021 13:02
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DoğalgazIklim AyarıKademeli TarifeDoğalgaz Faturası
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