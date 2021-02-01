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Doğal gaza Şubat zammı! BOTAŞ'tan yeni fiyat tarifesi

Doğal gaz ücretlerinde şubat ayında olacak olacak tarifesi belli oldu. Konutlar ve ticarethaneler başta olmak üzere tüm sanayi alanında yer alan abone grupları için doğal daz fiyatlarına yüzde 1 oranında zam yapılması kararlaştırıldı.

01 Şubat 2021 Pazartesi 10:07
Doğal gaza Şubat zammı! BOTAŞ'tan yeni fiyat tarifesi
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Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) resmi intenet sitesinde yayımlanan şubat ayı tarifesinde doğal gaza uygulanan zam oranıyla ilgili detaylar paylaşıldı.

Yayımlanan şubat ayı fiyat tarifesine göre ise konut ve ticarethaneler ile birlikte tüm sanayi abone grupları için yüzde 1 oranında zam yapıldığı görüldü.

BOTAŞ tarafından uygulanan yeni zamlı fiyat tarifelerine göre ise konut aboneleri için gaz dağıtımı yapan şirketlere uygulanan doğal gazın abonelik satış fiyatı bir önceki aya oranla yüzde 1 artış gerçekleştirilerek 1000 metreküp doğal gaz için 1276 lira olarak belirlenirken, ticarethaneler ve sanayi elektrik üretim santralleri için de şubat ayı tarifesi 1428 lira olarak uygulandığı aktarıldı.



Son Güncelleme: 01.02.2021 10:07
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Doğal Gazşubat AyıZam OranıFiyat Tarifesişubat Fiyatı
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