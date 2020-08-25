Dizi oyuncusu yarım milyonluk gaspa uğradı

25 Ağustos 2020 Salı 23:23
Şişli Ruhi Sarıalp sokağında bankadan 500 bin TL çeken dii oyuncusu Günnur Adıgüzel
ara sokakta bulunan aracına doğru ilerlerken kendisini takip eden bir kişinin saldırısına uğradı.Çantayı zorla almak isteyen şahsa direnen Adıgüzel ,saldırgan kişinin kendisini darp etmesiyle yaralanarak yardım istedi.Çantayı alan gasp
çı gözden kaybolurken polisi arayan Adıgüzel hastaneye giderek tedavi altına alındı.Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.
Son Güncelleme: 25.08.2020 23:23
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