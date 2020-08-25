Dizi oyuncusu yarım milyonluk gaspa uğradı

Şişli Ruhi Sarıalp sokağında bankadan 500 bin TL çeken dii oyuncusuara sokakta bulunan aracına doğru ilerlerken kendisini takip eden bir kişinin saldırısına uğradı.Çantayı zorla almak isteyen şahsa direnen Adıgüzel ,saldırgan kişinin kendisini darp etmesiyle yaralanarak yardım istedi.Çantayı alançı gözden kaybolurken polisi arayan Adıgüzel hastaneye giderek tedavi altına alındı.Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.