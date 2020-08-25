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Dizi oyuncusu yarım milyonluk gaspa uğradı

Şişli'de çektiği 500 bin lira ile giderken gaspa uğrayan kişinin dizi oyuncusu Günnur Adıgüzel olduğu öğrenildi.

25 Ağustos 2020 Salı 23:23
Dizi oyuncusu yarım milyonluk gaspa uğradı
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Şişli Ruhi Sarıalp sokağında bankadan 500 bin TL çeken dii oyuncusu Günnur Adıgüzel ara sokakta bulunan aracına doğru ilerlerken kendisini takip eden bir kişinin saldırısına uğradı.Çantayı zorla almak isteyen şahsa direnen Adıgüzel ,saldırgan kişinin kendisini darp etmesiyle yaralanarak yardım istedi.Çantayı alan gaspçı gözden kaybolurken polisi arayan Adıgüzel hastaneye giderek tedavi altına alındı.Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.



Son Güncelleme: 25.08.2020 23:23
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Anahtar Kelimeler:
şişliGaspGünnur Adıgüzel
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