Dizi oyuncusu Ercan Yalçıntaş sahte içkiden hayatını kaybetti!

Kariyerinde birçok dizide yer aldığı bilinen oyuncu Ercan Yalçıntaş, Bursa’daki evinde ölü bulundu. Elde edilen bilgilere göre Bursa’nın Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi’nde yaşamakta olan Ercan Yalçıntaş, sahte içki tüketimi nedeniyle evinde hayatını kaybetti.
Daha önce alkol tedavisi aldı
Birçok dizide oynamıştı
Kariyerinde daha önce birçok farklı dizi ve tiyatro oyununda yer alan Ercan Yalçıntaş’ın yer aldığı bazı yapımlar aşağıdaki gibiydi.
- Arka Sokaklar
- Payitaht Abdulhamit
- Eve Dönüş
- Vatanım Sensin
- Türkan
Son Güncelleme: 24.01.2021 17:55