Dizi oyuncusu Ercan Yalçıntaş sahte içkiden hayatını kaybetti!

Kariyerinde birçok dizide yer aldığı bilinen oyuncu Ercan Yalçıntaş, Bursa’daki evinde ölü bulundu. Elde edilen bilgilere göre Bursa’nın Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi’nde yaşamakta olan Ercan Yalçıntaş, sahte içki tüketimi nedeniyle evinde hayatını kaybetti.

Daha önce alkol tedavisi aldı

Daha önce Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi’nde alkol tedavisi aldığı ifade edilen oyuncunun son olarak dün öğle vaktinde alt katında ikamet eden amcası tarafından görüldüğü ifade ediliyor. Dün akşam saatlerinden bu yana haber alınamayan Ercan Yalçıntaş’ın evine annesinin gelmesi ardından acı durum öğrenildi. Evinde ölü bulunan Ercan Yalçıntaş’ın yapılan incelemeler neticesinde sahte alkolden hayatını kaybettiği belirlendi.

Birçok dizide oynamıştı

Kariyerinde daha önce birçok farklı dizi ve tiyatro oyununda yer alan Ercan Yalçıntaş’ın yer aldığı bazı yapımlar aşağıdaki gibiydi.