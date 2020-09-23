Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu: 31 kilogram uyuşturucu madde yakalandı!

Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesinde jandarma ekiplerine yapılan ihbar sonrasında uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyon sonucunda 31 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiği açıklandı.

Çüngüş Emniyet Müdürlüğüne yapılan ihbar ve istihbaratlar sonrasında polis ekipleri Jandarma ile birlikte çalışarak uyuşturucu operasyonu düzenledi. Polis ve jandarma ekipleri tarafından ortak düzenlenen operasyon sonucunda 31 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan S.Y. ve H.Y emniyette yapılacak işlemler sonrasında adliyeye sevk edilecek.