İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle sosyal medyada şov yaptı
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak ? Nasıl bir yol haritası izlenecek?
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak...
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri için banka mesai saatleri değişti!
Son Dakika
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri...

Diyarbakır'da Kudüs'e destek mitingi

Diyarbakır Hüda Par İl Başkanlığı, Diyarbakır’dan Kudüs’e destek olmak amacıyla miting düzenledi. İsrail’in Mescid-i Aksa’ya olan saldırıları Diyarbakır’da protesto edildi.

11 Mayıs 2021 Salı 01:32
Diyarbakır'da Kudüs'e destek mitingi
Takip Et:

Terör devleti İsrail, her ramazan ayında olduğu gibi bu Ramazan ayı içerisinde de Kudüs, Filistin’e Mescid-i Aksa’ya saldırıyor. Bunları yaparken hiçbir hukuk ve kural tanımayan terör devleti İsrail bölgede yaşayan binlerce Filistinliye sert müdahalelerde bulunuyor. Daha önce birçok Filistinli yerinden, yurdundan ve evinden edilmişti.

Ortaya çok acı tabloların çıkmasına sebep olan olaylardan dolayı Türkiye’de de geniş bir yankı uyandırdı. Son olarak Diyarbakır’da Hüda Par İl Başkanlığı, Kudüs için geniş bir miting düzenledi. Kudüs için tek yürek olan Diyarbakır halkı binlerce kişiyle miting düzenledi ve uzun araç konvoyları oluşturdu. Ayrıca evlerinde bulunan insanlar da bu mitinge uzaktan destek verdi. Sivil toplum kuruluşu temsilcileri basın mensuplarına karşı basın açıklaması düzenleyerek İsrail’in Filistin’e yönelik yapmış olduğu sert müdahaleleri kınamış oldu.


Son Güncelleme: 11.05.2021 01:32
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırKudüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kabine toplantısı kararları ne zaman açıklanacak?
Kabine toplantısı kararları ne zaman açıklanacak?
Aşı kimliği nedir? Aşkı kimliği nereden nasıl alınır?
Aşı kimliği nedir? Aşkı kimliği nereden nasıl alınır?
Bekçi Alım Başvuru Şartları Nelerdir? 2021 Bekçi Alımı Hakkında Bilgiler
Bekçi Alım Başvuru Şartları Nelerdir? 2021 Bekçi Alımı Hakkında Bilgiler
Turgut Alp Boyraz sağlık durumu nasıl?
Turgut Alp Boyraz sağlık durumu nasıl?
Green Card nedir? Green Card nasıl alınır?
Green Card nedir? Green Card nasıl alınır?
Asperger sendromu nasıl bir hastalıktır, nedir? Elon Musk hastalığı asperger sendromunun belirtileri
Asperger sendromu nasıl bir hastalıktır, nedir? Elon Musk hastalığı asperger sendromunun belirtileri

Popüler Haberler

Sefirin Kızı 52. bölüm Star TV canlı izle – 11 Mayıs 2021 Salı tek parça Sefirin Kızı yeni son bölüm izle
Baraj 39. bölüm Fox TV canlı izle – 11 Mayıs 2021 Salı tek parça Baraj yeni son bölüm izle
Masumlar Apartmanı 33. bölüm TRT 1 canlı izle – 11 Mayıs 2021 Salı tek parça Masumlar Apartmanı yeni son bölüm izle
Müge Anlı Nezen Germiyen kimdir, ne zaman öldü? Nezen Germiyen cinayetinde son durum nedir?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 194. bölüm ATV canlı izle – 11 Mayıs 2021 Salı tek parça Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni son bölüm izle
BİM HP Laptop 14s-fq0014nt bileklik özellikleri ve kullanıcı yorumları!
Emanet 177. bölüm Kanal 7 canlı izle – 11 Mayıs 2021 Salı tek parça Emanet yeni son bölüm izle
Kamu ve özel bankaları arasında en uygun faiz imkanı olan bankalar 11 Mayıs 2021 Salı
Fenerbahçe Sivasspor şifresiz veren yabancı kanallar hangileri? Bein Sports FB Sivas tek maç nasıl satın alınır?
Bim ürünlerinden Polosmart akü takviye şarj cihazı özellikleri neler? Alanlar memnun mu?
Kırmızı Oda dizisi Nihal karakterini kim canlandırıyor? Esra Ronabar kimdir?
Bu akşam hangi diziler var? 7 Mayıs 2021 Cuma dizileri ve tv yayın akışı
Balıkesirspor - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 8 Mayıs 2021 Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Arka Sokaklar ne zaman sezon finali yapacak?
Whatsapp gibi konuşma programları 2021
Bayramda mezarlıklar ziyarete edilebilecek mi, yasak var mı? Arefe günü mezarlık ziyaretleri yasak mı?
Bugün hangi maçlar var? 11 Mayıs 2021 Salı maç programı
A101'de satılan Huawei Y5 nasıl alınır mı? Huawei Y5 inceleme ve kullanıcı yorumları
Canlı izle Konyaspor Trabzonspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Konya - TS maçı Selçuk Sports Netspor izle
Apple'dan Durdurma Karar Geldi. İOS 14.5 Sürüm Hataları Neden Oldu?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.