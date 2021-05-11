Diyarbakır'da Kudüs'e destek mitingi

Terör devleti İsrail, her ramazan ayında olduğu gibi bu Ramazan ayı içerisinde de, Filistin’e Mescid-i Aksa’ya saldırıyor. Bunları yaparken hiçbir hukuk ve kural tanımayan terör devleti İsrail bölgede yaşayan binlerce Filistinliye sert müdahalelerde bulunuyor. Daha önce birçok Filistinli yerinden, yurdundan ve evinden edilmişti.

Ortaya çok acı tabloların çıkmasına sebep olan olaylardan dolayı Türkiye’de de geniş bir yankı uyandırdı. Son olarak Diyarbakır’da Hüda Par İl Başkanlığı, Kudüs için geniş bir miting düzenledi. Kudüs için tek yürek olan Diyarbakır halkı binlerce kişiyle miting düzenledi ve uzun araç konvoyları oluşturdu. Ayrıca evlerinde bulunan insanlar da bu mitinge uzaktan destek verdi. Sivil toplum kuruluşu temsilcileri basın mensuplarına karşı basın açıklaması düzenleyerek İsrail’in Filistin’e yönelik yapmış olduğu sert müdahaleleri kınamış oldu.