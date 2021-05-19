Diyarbakır’da korkutan patlama!

19 Mayıs 2021 Çarşamba 01:07
Diyarbakır
’ın merkez Bağlar ilçesi
nde meydana gelen şiddetli patlama
paniğe yol açtı. Çeşitli yerlerden hissedilen patlamanın nedeni henüz bilinmemekte. Patlamanın şiddetiyle beraber evlerinin sallandığını dile getiren vatandaşlar panik içerisinde. Patlamanın 8. Ana Jet Üssü’nde gerçekleştiği düşünülüyor. Bazı kişilere göre patlama sırasında kısa süreli silah sesleri de duyuldu. Patlamanın üzerine bölgeye birçok ambulans ve ekip yönlendirildi.
Son Güncelleme: 19.05.2021 01:07
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