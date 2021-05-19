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Diyarbakır’da korkutan patlama!

Diyarbakır’da şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın sebebi henüz belirlenemedi.

19 Mayıs 2021 Çarşamba 01:07
Diyarbakır’da korkutan patlama!
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Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde meydana gelen şiddetli patlama paniğe yol açtı. Çeşitli yerlerden hissedilen patlamanın nedeni henüz bilinmemekte. Patlamanın şiddetiyle beraber evlerinin sallandığını dile getiren vatandaşlar panik içerisinde. Patlamanın 8. Ana Jet Üssü’nde gerçekleştiği düşünülüyor. Bazı kişilere göre patlama sırasında kısa süreli silah sesleri de duyuldu. Patlamanın üzerine bölgeye birçok ambulans ve ekip yönlendirildi.


Son Güncelleme: 19.05.2021 01:07
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Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırBüyük Patlamaşiddetli PatlamaKorkutan PatlamaBağlar Ilçesi8. Ana Jet Üssü
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