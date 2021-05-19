Diyarbakır’da korkutan patlama!

’ın merkeznde meydana gelenpaniğe yol açtı. Çeşitli yerlerden hissedilen patlamanın nedeni henüz bilinmemekte. Patlamanın şiddetiyle beraber evlerinin sallandığını dile getiren vatandaşlar panik içerisinde. Patlamanın 8. Ana Jet Üssü’nde gerçekleştiği düşünülüyor. Bazı kişilere göre patlama sırasında kısa süreli silah sesleri de duyuldu. Patlamanın üzerine bölgeye birçok ambulans ve ekip yönlendirildi.