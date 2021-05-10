Diyarbakır’da kayyum tarafından yaptırılan heykeller dikkat çekti!

Kayyum yönetiminde yer alan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, havalimanına yapılan değişik tarzda heykeller yaptırdı. Dört heykel yerleştiren Belediye, heykellerinde halay çekenlere, kadayıf tepsisine, karpuza ve hasır bileziğe önem verdi. Garip heykeller birçok kişi tarafından tartışma konusu yaratırken CHP ve DEVA Partisi Diyarbakır’da bulunan heykellere tepki gösterdi. Sosyal medyada dalga konusu olan heykeller birçok kişinin hedef noktası oldu. İsraf, ziyan sözleri gündemde yer alırken Diyarbakır Belediyesi sessizliğini koruyor.





Gereksiz bir harcama olduğunu söyleyen CHP Diyarbakır il başkanı Gönül Özel, israf olduğunu söyledi. Heykeller için çarpıcı açıklamalarda bulunan Özel: “İnsanlar yoklukla cebelleşirken ve her gün kaymakamlıkların sosyal hizmetlerinin önü kuyruklarla doluyken bir gıda kolisi için parti önlerinde o kadar insan kuyruk oluştururken bunların oraya heykel dikmesinin hiçbir anlamı yok.” ifadelerini kullandı.

DEVA Partisinden Diyarbakır İl Başkanı Cihan Ülsen ise mimari facia diye heykelleri nitelendirirken Ülsen, peyzaj çalışmasının maliyetini kamuoyu ile paylaşılacak mı sorusunu yöneltti.