Diyarbakır’da kayyum tarafından yaptırılan heykeller dikkat çekti!

Kayyum yönetiminde yer alan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, havalimanına yapılan değişik tarzda heykeller yaptırdı. Dört heykel yerleştiren Belediye, heykellerinde halay çekenlere, kadayıf tepsisine, karpuza ve hasır bileziğe önem verdi. Garip heykeller birçok kişi tarafından tartışma konusu yaratırken CHP ve DEVA Partisi Diyarbakır’da bulunan heykellere tepki gösterdi. Sosyal medyada dalga konusu olan heykeller birçok kişinin hedef noktası oldu. İsraf, ziyan sözleri gündemde yer alırken Diyarbakır Belediyesi sessizliğini koruyor.
DEVA Partisinden Diyarbakır İl Başkanı Cihan Ülsen ise mimari facia diye heykelleri nitelendirirken Ülsen, peyzaj çalışmasının maliyetini kamuoyu ile paylaşılacak mı sorusunu yöneltti.