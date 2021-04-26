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Diyarbakır'da HDP'ye şafak operasyonu

Diyarbakır’da HDP’li yöneticilere yönelik operasyonda evler basılarak gözaltılar yapıldı. Gözaltına alınan HDP’li yöneticilerin hepsi Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’ne götürülerek yargı sürecine başlandı.

26 Nisan 2021 Pazartesi 14:06
Diyarbakır'da HDP'ye şafak operasyonu
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Diyarbakır’da Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan operasyonlarda Halkların Demokratik Partisi yöneticilerine yönelik yapılan ev baskını operasyonlarında çok sayıda HDP’li yöneticiler göz altına alındı.

Yapılan ev baskınları operasyonlarınca çok sayıda isim göz altına alınarak Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü binasına götürüldü. Diyarbakır’ın merkezinde ve merkez ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlar sabah saatlerinde başladı. Halkların Demokratik Partisi (HDP) yöneticisi olan Zeki Bağcık, Murat Öndeş, Hamit Onur ve Ramazan Karakaya’nın da arasında bulunduğu çok sayıda isme operasyon yapıldı.

Operasyonların sebebi olarak Halkların Demokratik Partisi’nin son dönemlerde yapmış olduğu açıklamalara ve eylemlere yönelik olduğu ifade ediliyor. Göz altına alınan sanıkların çok yakında ifadeleri alınacak. Eğer şüpheli görülen şahıslar olursa tutuklanarak ceza evine gönderilecek.




Son Güncelleme: 26.04.2021 14:06
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Anahtar Kelimeler:
HDPDiyarbakır
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