Diyarbakır'da HDP'ye şafak operasyonu

Diyarbakır’da Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan operasyonlarda Halkların Demokratik Partisi yöneticilerine yönelik yapılan ev baskını operasyonlarında çok sayıda HDP’li yöneticiler göz altına alındı.

Yapılan ev baskınları operasyonlarınca çok sayıda isim göz altına alınarak Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü binasına götürüldü. Diyarbakır’ın merkezinde ve merkez ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlar sabah saatlerinde başladı. Halkların Demokratik Partisi (HDP) yöneticisi olan Zeki Bağcık, Murat Öndeş, Hamit Onur ve Ramazan Karakaya’nın da arasında bulunduğu çok sayıda isme operasyon yapıldı.

Operasyonların sebebi olarak Halkların Demokratik Partisi’nin son dönemlerde yapmış olduğu açıklamalara ve eylemlere yönelik olduğu ifade ediliyor. Göz altına alınan sanıkların çok yakında ifadeleri alınacak. Eğer şüpheli görülen şahıslar olursa tutuklanarak ceza evine gönderilecek.