Diyarbakır'da HDP'ye şafak operasyonu

Diyarbakır’da Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan operasyonlarda Halkların Demokratik Partisi yöneticilerine yönelik yapılan ev baskını operasyonlarında çok sayıda HDP’li yöneticiler göz altına alındı.
Operasyonların sebebi olarak Halkların Demokratik Partisi’nin son dönemlerde yapmış olduğu açıklamalara ve eylemlere yönelik olduğu ifade ediliyor. Göz altına alınan sanıkların çok yakında ifadeleri alınacak. Eğer şüpheli görülen şahıslar olursa tutuklanarak ceza evine gönderilecek.
Son Güncelleme: 26.04.2021 14:06