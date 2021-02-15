İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Şehit yakını, Meral Akşener'in gönderdiği çelengi parçalamaya çalıştı!
Son Dakika
Şehit yakını, Meral Akşener'in gönderdiği...
Yeni TÜİK Başkanı Ahmet Kürşad Dosdoğru kimdir?
Son Dakika
Yeni TÜİK Başkanı Ahmet Kürşad...
Gara'da haince katledilen 13 Türk vatandaşlarından 10 kişinin isimleri açıklandı.
Son Dakika
Gara'da haince katledilen 13 Türk...
Tarım ve Orman Bakanlığı 2347 personel alımı yapacak
Son Dakika
Tarım ve Orman Bakanlığı 2347...

Diyarbakır'da genç bir kadın sokak ortasında kimliği belirsiz bir kişi tarafından sırtından vuruldu!

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde akşam saatlerinde yolda yürüdüğü sırada arkasından gelen kimliği belirsiz bir kişi tarafından sırtından silahla vurulan Gülistan Şaylemez isinli genç kadın vurulduğu yerde sağlık ekiplerinin bütün çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Sırtından vurulan genç kadının ölümü hakkında polis ekipleri soruşturma başlattı.

15 Şubat 2021 Pazartesi 22:31
Diyarbakır'da genç bir kadın sokak ortasında kimliği belirsiz bir kişi tarafından sırtından vuruldu!
Takip Et:

Diyarbakır’da Genç Bir Kadın Sokak Ortasında Kimliği Belirsiz Bir Kişi Tarafından Sırtından Vuruldu!

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde 20 yaşındaki Gülistan Şaylemez isimli genç kadın kimliği belirsiz bir kişi tarafından sırtından silahla vurularak hayatını kaybetti. Polis ekipleri genç kadını sırtından silahla vurarak olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Genç kadının sırtından vurularak öldüğü olay, akşam saatlerinde Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinin Yenişehir Mahallesi Lise 4'üncü Sokak'ta yaşandı. Kaldırımda yürüdüğü sırada arkasından yaklaşan kimliği bir kişi tarafından sırtından silahla vurulan Gülistan Şaylemez isimli genç kadın sırtına gelen kurşunlarla yere yığılırken, ona arkasından saldıran zanlı olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Genç Kadın Tüm Çabalara Rağmen Kurtarılamadı!

Silahla vurulan genç kadının yere yığıldığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri intikal etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sırtından silahla vurulan genç kadına bulunduğu müdahaleler işe yaramadı. Genç kadın vurulduğu yerde hayatını kaybetti.

Genç Kadını Sırtından Silahla Vurup Kaçan Cinayet Zanlısı Her Yerde Aranıyor!

Gülistan Söylemez adındaki genç kadının sırtından vurularak öldürülmesinin yaşandığı olay yerinde Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek delil arama çalışması başlattı. Şaylemez'in cansız bedeni, otopsi için Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis, kaçan zanlının yakalanması bölgede çalışma başlattı.

İşte genç kadının sırtından vurularak öldürüldüğü olay yerinden görüntüler;

 

 



Son Güncelleme: 15.02.2021 22:31
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakırda Kadın CinayetiDiyarbakırda Sokak Ortasında Vurulan Kadın ÖldüKadın CinayetiDiyarbakır
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kocaeli'nde kaçakçılık operasyonu: 157 kilogram kaçak nargile tütünü yakalandı!
Kocaeli'nde kaçakçılık operasyonu: 157 kilogram kaçak nargile tütünü yakalandı!
Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
Adana'da yoldaki demir bariyerleri çalan kişi suçüstü yakalandı
Adana'da yoldaki demir bariyerleri çalan kişi suçüstü yakalandı
Tarsus'ta kamyonet tipi araç bariyerlere çarpıp takla attı: 2 yaralı
Tarsus'ta kamyonet tipi araç bariyerlere çarpıp takla attı: 2 yaralı
İki çocuğun tüfekle oyunu kanlı bitti
İki çocuğun tüfekle oyunu kanlı bitti
Kayseri'de cenaze töreni sonrası bir mahalle karantinaya alındı
Kayseri'de cenaze töreni sonrası bir mahalle karantinaya alındı

Popüler Haberler

Maraşlı dizisi yeni sezonda devam ediyor mu?
Survivor 2021 23. bölüm fragmanı 8 Şubat 2021 Pazartesi
Emanet 117. Bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 16 Şubat Salı Kanal 7
Göz kapağı estetiği ne kadar? 2021
SMS e-devlet ile HES kodu alma ve sorgulama ekranı
O Ses Türkiye neden yok? 2021 O Ses Türkiye neden yayınlanmıyor, bu sene olmayacak mı?
Emanet 110. Bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 5 Şubat Cuma Kanal 7
‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ programının doktoru Arif Verimli ayrıldı mı?
Özel hastane ücretleri 2021'de ne kadar oldu? Diş teli tedavisi ücretleri ne kadar?
Fox TV Hepsi Benim yarışması başvuru adresi, başvuru şartları ve whatapp numarası
31 Ekim Mavi Dolunay nedir? Mavi Dolunay burçları nasıl etkileyecek, etkileri nelerdir? Mavi Dolunay’da gökyüzünde neler olur?
Kurbanlık Nasıl Kesilir? Kurban Yatırma, Kesme ve Parçalama Aşamaları
Uyku düzensizliği nasıl geçer? Uykunuzu düzene sokmak için öneriler
2020 üniversite yatay geçiş işlemleri ve başvuru şartları Üniversite 1. sınıfta yatay geçiş yapılır mı? Yatay geçiş yapmak için başvurular nereye yapılır?
Mucize Doktor dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti nerede? Çekimlerin yapıldığı hastane hangi ilde?
2021 İlk cemre ne zaman düşer? 1. cemre ilk nereye, hangi tarihte düşer?
EBA TV frekans bilgileri ve EBA TV ayarlama nasıl yapılır?
MEB ücretsiz tablet başvurusu nasıl yapılır? MEB tablet başvuru formu
CZN Burak'ın Dubai'deki restoranı neden kapatıldı, açılacak mı?
Sahte gelin Melisay Tosun tutuklandı mı? Sahte Gelin Melisay Tosun ve Serkan Yıldırım olayı nedir?
Müge Anlı Davut Kıratlı öldü mü, intihar mı etti?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.