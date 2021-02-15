Diyarbakır’da Genç Bir Kadın Sokak Ortasında Kimliği Belirsiz Bir Kişi Tarafından Sırtından Vuruldu!

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde 20 yaşındaki Gülistan Şaylemez isimli genç kadın kimliği belirsiz bir kişi tarafından sırtından silahla vurularak hayatını kaybetti. Polis ekipleri genç kadını sırtından silahla vurarak olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Genç kadının sırtından vurularak öldüğü olay, akşam saatlerinde Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinin Yenişehir Mahallesi Lise 4'üncü Sokak'ta yaşandı. Kaldırımda yürüdüğü sırada arkasından yaklaşan kimliği bir kişi tarafından sırtından silahla vurulan Gülistan Şaylemez isimli genç kadın sırtına gelen kurşunlarla yere yığılırken, ona arkasından saldıran zanlı olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

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Silahla vurulan genç kadının yere yığıldığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri intikal etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sırtından silahla vurulan genç kadına bulunduğu müdahaleler işe yaramadı. Genç kadın vurulduğu yerde hayatını kaybetti.

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Gülistan Söylemez adındaki genç kadının sırtından vurularak öldürülmesinin yaşandığı olay yerinde Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek delil arama çalışması başlattı. Şaylemez'in cansız bedeni, otopsi için Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis, kaçan zanlının yakalanması bölgede çalışma başlattı.

İşte genç kadının sırtından vurularak öldürüldüğü olay yerinden görüntüler;