Diyarbakır'da feci kaza! İşçi servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

2 işçinin hayatını kaybettiği 20 işçinin ise çeşitli yerlerinden yaralandığı feci trafik kazası Diyarbakır Bismil ilçesinde meydana geldi.

İlçede faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan işçileri taşıyan minibüs yolda seyir halindeyken sürücünün bir anlık dikkatsizliği ve aşırı sebebiyle kontrolünü kaybetti. Kontrolü kaybeden minibüs yolda bir süre savrulduktan sonra kenarda bulunan beton direğe çarparak durabildi.

2 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören vatandaşların ihbar etmesiyle birlikte olay yerine polis, kurtarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kaza yerine gelen ekipler hurdaya dönen servisteki işçileri kurtardı. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede servis içinde bulunan 2 işçinin hayatını kaybettiğini ve 20 işçininde yaralandığı tespit etti.

6'SI AĞIR 20 KİŞİ YARALANDI

Durumu kritik olan 6 işçi ve diğer yaralılar ambulanslar ile şehirdeki hastanelere kaldırılırken, kurtarma ekipleri hurdaya dönen aracı çekici ile kaldırdı.

Polis feci kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.