Diyarbakır'da evlat nöbetine katılan Rahime Taşçı yürekleri dağladı

Diyarbakır’da annelerin PKK tarafından dağa kaçırılan çocuklarını bulmak ümidiyle HDP İl Başkanlığı önünde sürdürdüğü evlat nöbetine bir aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaldırılmasından HDP’yi sorumlu tutan annelerin 3 Eylül 2019 tarihinde başlatmış olduğu oturma eylemi 394. günde devam ediyor.

Oturma eylemine katılan Rahime Taşçı, 15 yaşındaki oğlunun 7 yıl önce evden çıkıp bir daha geri dönmediğini belirtti. Oğlunun sağ olup olmadığını dahi bilmediğini söyleyen anne Taşçı, oğlunun geri dönmesini istediği anlarda zor anlar yaşadı.

‘’Nerede olursan ol peşinden gelirim, seni geri getiririm.’’

Oğluna seslenen acılı annenin ‘’Nerede olursan ol ben peşinden gelirim ve seni geri getiririm. Sadece bir telefon aç oğlum. 7 yıldır yoksun.’’ sözleri yürekleri dağladı.