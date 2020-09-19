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Diyarbakır'da bir kişi barışma bahanesiyle önce eşini sonra akrabasını bıçaklayıp kaçtı

Diyarbakır'da 1 aydır ayrı yaşadığı eşiyle barışma bahanesiyle buluşup 8 yerinden bıçaklayan Samet Y. ardından buluştuğu akrabasını da bıçaklayıp kaçtı. Güvenlik güçleri her yerde Samet Y.'yi arıyor.

19 Eylül 2020 Cumartesi 15:25
Diyarbakır'da bir kişi barışma bahanesiyle önce eşini sonra akrabasını bıçaklayıp kaçtı
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Diyarbakır’da barışmak isteyerek buluştuğu eşini 8 yerinden bıçaklayıp ağır yaralayan Samet Y., olay sonrasında akrabası T.K.’yi bıçakladı.


Geçtiğimiz akşam Sur ilçesinde Hz. Süleyman Camisi önünde yaşanan olayda iddialara göre eşinden 1 aydır ayrı yaşayan Samet Y. Akrabalarını arayıp eşi Sevda Y. ile barışmak istediğini söyledi. Barışma isteğini onaylayan Sevda Y. Eşinin yanında gidince aralarında tartışma çıktı. Tartışma esnasında Samet Y. eşi Sevda Y.’yi 8 yerinden bıçakladı.

Akrabasını da bıçakladı

Eşini ağır yaraladıktan sonra kaçan Samet Y. akrabası T.K.’yi telefonla arayıp buluştu. Lokantanın önündeki Samet Y. tezgahtan aldığı bıçakla T.K.’yi kanından ve sırtından bıçakladı. O anlar güvenlik kameralarıyla kaydedildi.

T.K. ve Sevda Y. hastanede tedavi altına alınırken, polis Samet Y.’yi aramaya başladı.  



Son Güncelleme: 19.09.2020 15:25
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DiyarbakırSon Dakika
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