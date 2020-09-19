Diyarbakır'da bir kişi barışma bahanesiyle önce eşini sonra akrabasını bıçaklayıp kaçtı

Diyarbakır’da barışmak isteyerek buluştuğu eşini 8 yerinden bıçaklayıp ağır yaralayan Samet Y., olay sonrasında akrabası T.K.’yi bıçakladı.
Akrabasını da bıçakladı
Eşini ağır yaraladıktan sonra kaçan Samet Y. akrabası T.K.’yi telefonla arayıp buluştu. Lokantanın önündeki Samet Y. tezgahtan aldığı bıçakla T.K.’yi kanından ve sırtından bıçakladı. O anlar güvenlik kameralarıyla kaydedildi.
T.K. ve Sevda Y. hastanede tedavi altına alınırken, polis Samet Y.’yi aramaya başladı.
Son Güncelleme: 19.09.2020 15:25