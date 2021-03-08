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Diyarbakır'da araç kardeşlere çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Diyarbakır'da yolda yürüyen kardeşlere araç çarptı. Kaza sonucunda 2 kardeşin hayatını kaybettiği açıklanırken araç sürücüsünün yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

08 Mart 2021 Pazartesi 01:10
Diyarbakır'da araç kardeşlere çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
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Diyarbakır’da gerçekleşen trafik kazasında yolda yürüyen 2 kardeşe araba çarptı. Kaza sonucunda 2 kardeşin hayatını kaybettiği açıklanırken araç sürücüsünün ise yaralandığı açıklandı.

Yaşanan kaza, Diyarbakır’ın Silvan ilçesine bağlı Malabadi Mahallesinde gerçekleşti. Nafiz ve Recep Islanmaz kardeşler yolda yürürken Burhan D. Hakimiyetinde ki araç direksiyon hakimiyetini kaybederek kardeşlere çarptı. Kaza sonrasında Nafiz Islanmaz olay yerinde hayatını kaybederken Recep Islanmaz ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Recep Islanmaz hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. araç sürücüsü Burhan D. İse kaza sonucunda yaralandı. Burhan D.’nin sağlık durumunun iyi olduğu açıklanırken ekipler kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

 



Son Güncelleme: 08.03.2021 01:10
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Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırKazaKardeşler2 ölü1 Yaralı
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