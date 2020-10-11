Diyarbakır'da alacak verecek kavgası: Bilanço: 1 ölü, 7 yaralı

Bir kişinin hayatını kaybettiği 7 kişinin ise çeşitli yerlerinden yaralandığı kavga akşam saatlerinde Diyarbakır Peyas'ta meydana geldi.

İlçede bir dükkanda iki grup kişi alacak verecek meselesini konuşmak için toplandı. Bir süre konuşan iki grup arasında meselenin uzamasıyla tartışma çıktı. Tartışma sonrası taraflar öfkelenince silahlarını çekti ve birbirlerine ateşledi.

Sİlah seslerini duyan mahallenin ihbar etmesiyle olay yerine çok sayıda polis ve 112 sağlık ekibi yönlendirildi. Kavga yerine gelen ekipler olay yerini güvenlik çemberine alırken 112 sağlık ekipleri ise kavgada yaralanan toplam 8 kişiyi yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırdı. Ancak ağır yaralanan Abdulkadir Avcı isimli vatandaş tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Diğer 7 kişinin tedavisine ise hastanelerde devam ediliyor.

Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaparken, olayla ilgili kaçan şahısların yakalanması için geniş çapta operasyon başlatıldı. Olayda kullanılan pompalı silah, sopa ve bıçaklar incelenmek üzere el konularak kriminale götürüldü.