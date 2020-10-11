Diyarbakır'da alacak verecek kavgası: Bilanço: 1 ölü, 7 yaralı

Bir kişinin hayatını kaybettiği 7 kişinin ise çeşitli yerlerinden yaralandığı kavga akşam saatlerinde Diyarbakır Peyas'ta meydana geldi.
İlçede bir dükkanda iki grup kişi alacak verecek meselesini konuşmak için toplandı. Bir süre konuşan iki grup arasında meselenin uzamasıyla tartışma çıktı. Tartışma sonrası taraflar öfkelenince silahlarını çekti ve birbirlerine ateşledi.
Diğer 7 kişinin tedavisine ise hastanelerde devam ediliyor.
Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaparken, olayla ilgili kaçan şahısların yakalanması için geniş çapta operasyon başlatıldı. Olayda kullanılan pompalı silah, sopa ve bıçaklar incelenmek üzere el konularak kriminale götürüldü.
Son Güncelleme: 11.10.2020 11:07