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Diyarbakır'da aileler taşlı sopalı birbirine girdi! Çok sayıda kişi yaralandı

Diyarbakır'da yaşayan iki aile fertleri arasında araç kazası nedeniyle kavga çıktı. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 20 kişi çeşit yerlerinden yaralandı.

05 Aralık 2020 Cumartesi 16:04
Diyarbakır'da aileler taşlı sopalı birbirine girdi! Çok sayıda kişi yaralandı
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Diyarbakır Yenişehir ilçesinde dün akşam bir kişi aracını park ederken bir başka araca hafif şekilde çarptı. Ufak çaplı kaza sonrasında sürücüler ve aileleri arasında tartışma çıktı. Aileler arasında arbede çıkınca polis olay yerine geldi. Aileleri dinledi.

Karakola giden aile fertleri birbirlerinden şikayetçi oldu. Bugün öğlen saatlerinde karşılaşan iki aile fertleri arasında tekrardan akşam olan küçük kaza ile ilgili olarak tartışma çıktı. Tartışmada sinirlenen taraflar birbirlerine taş, sopa ve bıçaklarla saldırdı.

20 KİŞİ YARALANDI

Mahallelinin ihbar etmesiyle kavganın olduğu bölgeye çok sayıda polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. 112 ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında çeşitli yerlerinden yaralanan 20 kişiyi hastaneye kaldırdı. Polis ise olayları yatıştırdı ve alanı çembere alarak giriş çıkışları tuttu.

KISITLAMAYI İHLAL ETTİKLERİ İÇİN CEZA KESİLDİ

Kavga ile ilgili olarak inceleme başlatan ekipler, kavga ile ilgili olarak görüntüleri izledikten sonra olaylara karışan kişilere sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle idari para cezası kesti.



Son Güncelleme: 05.12.2020 16:04
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Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırKazaKavgaAile Kavgası
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