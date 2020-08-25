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Diyarbakır'da aileler arası tartışma kanlı bitti! Bilanço 3 ölü 5 yaralı

3 kişinin hayatını kaybettiği 5 kişinin ise çeşitli yerlerinden yaralandığı silahlı kavga Diyarbakır'da meydana geldi.

25 Ağustos 2020 Salı 21:42
Diyarbakır'da aileler arası tartışma kanlı bitti! Bilanço 3 ölü 5 yaralı
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3 kişinin can verdiği 5 kişinin ise ağır yaralandığı kanlı kavga Diyarbakır Lice'de meydana geldi.

İlçeye bağlı bir köyde iki aile fertleri arasında sebebi bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tarafların sinirlerine hakim olamamasıyla birlikte sözlü tartışma kavgaya dönüştü.Aile bireylerinin silahları birbirine çekmesiyle birlikte kurşunların hedefi olan 3 kişi can verirken 5 kişi ise çeşitli yerlerinden yaralandı.


Yaralı vatandaşlar olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma kavga mahalinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

 



Son Güncelleme: 25.08.2020 21:42
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Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırSilahlı Kavga
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