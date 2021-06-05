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Diyarbakır’da ağabey ve kız kardeş evlerinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Son dakika haberine göre Diyarbakır’ın Silvan içesinde yaşayan Muhammed (26) ve kardeşi Rengin Şimşek, kardeşler evlerinde ölü olarak bulundu. 16 gün önce intihara teşebbüs eden Mizgin Şimşek’in ağabeyi olduğu öğrenilen olay akıllarda durgunluk yarattı.

05 Haziran 2021 Cumartesi 23:47
Diyarbakır’da ağabey ve kız kardeş evlerinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu
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Son dakika haberine göre Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 16 gün önce intihar eden Mizgin Şimşek'in (23) ağabeyi İngilizce öğretmenliği mezunu Muhammed (26) ve kardeşi Rengin Şimşek (22), evlerinde silahla vurulmuş halde bulundu. İhbar üzerine hastaneye kaldırılan Şimşek kardeşlerin durumu ağır olduğu öğrenildi.

Silvan ilçesine bağlı kırsal Beypınar mahallesinde meydana gelen olayda 21 gün önce ilaç içerek intihar eden Mizgin Şimşek'in kardeşleri olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine kardeşlerin evine gelen ekipler ağır yaralanan kardeşleri hemen hastaneye kaldırdı.  Hayati tehlikelerinin olduğunu öğrenilirken mahalle polis ekipleri tarafından çevrildi. Yine bir intihar girişimi olması yönünde iddialar yer alırken polis ekiplerinin soruşturması devam ediyor.

 


Son Güncelleme: 05.06.2021 23:47
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Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırIntihar
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