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Diyanet'ten Ramazan'da uyulacak Kovid-19 tedbirleri!

Ramazan ayının başlamasına kısa bir süre kala Diyanet İşler Başkanlığı'ndan 81 il müftülüğüne Kovid-19 tedbirleriyle ilgili bir talimatname gönderildi. Talimatlarda, cami ibadetleri ile birlikte din görevlilerinin uyacakları kurallar hatırlatıldı.

11 Nisan 2021 Pazar 20:06
Diyanet'ten Ramazan'da uyulacak Kovid-19 tedbirleri!
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Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 81 il müftülüğüne gönderilen talimatnamede, ramazan ayı süresi boyunda cami giriş ve çıkışlarında izdiham oluşmaması, mesafelerin korunması kapsamında cami ibadetleri ile birlikte din görevlilerinin uyacakları olan kurallar bildirildi. Cami ibadetine gelecek olan vatandaşların kimseyle temas etmemesi tokalaşması ve kucaklaşma yapılması gerektiğinin hatırlatıldığı talimatnamede cemaatin gruplaşmalarına izin verilmemesi gerektiği belirtildi.

Ayrıca; koronavirüs pandemisi sebebiyle var olan güncel tedbirlerin dikkate alınarak camilerde toplu bir şekilde düzenlenen iftar yemeklerinin verilemeyeceği bildirildi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın imzasını taşıyan talimatnamede akşam ezanlarının tam vakit saatinde okunmasına özen gösterilmesi belirtilirken akşam namazlarının camilerde kılınacağı ve mukabele programlarının da hazırlanarak cami görevlileri tarafından bu mukabelelerin okunacağı ifade edildi. Kovid-19 tedbirleri kapsamında cami ve mescitlerde temizlik konusuna dikkat edilmesi gerektiği ve maske ile mesafe kurallarına da riayet edileceği kaydedildi.

Din görevlilerinin sokağa çıkma kısıtlaması olan saatlerde cami ve mescitleri ibadete açarak görevlerinin başlarında hazır bulunmalarının belirtildiği talimatnamede ramazan ayı süresinde zorunlu olmadıkça cami görevlilerinin yıllık izin kullanmayacakları bildirildi.

 




Son Güncelleme: 11.04.2021 20:06
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