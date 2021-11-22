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Diyanete 15 bin imam ve müezzin alınıyor! Haberi Ali Erbaş duyurdu..

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 15 bin imam ve müezzin alınacağı duyuruldu. Söz konusu alımlara ilişkin duyuru Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından yapıldı.

22 Kasım 2021 Pazartesi 15:43
Diyanete 15 bin imam ve müezzin alınıyor! Haberi Ali Erbaş duyurdu..
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Bir televizyon programına konuk olan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle pandemi sürecinde yürütülen çalışmalar hakkında konuşan Erbaş, Diyanete imam ve müezzin alımı yapılacağını söyledi. Prof. Dr. Ali Erbaş, 15 bin imam ve müezzine ihtiyaçları olduğunu ve ayrıca 9 bin öğretmen alımının da yapılacağını açıkladı. 

Bir çok kişinin merak ettiği umre ziyaretleri hakkında da konuşan Prof. Dr. Erbaş, kendilerinin umre ziyaretlerinin açılmasını istediklerini fakat bununla ilgili kararı kendilerinin veremediklerini belirterek, Suudi Arabistan ile gerekli müzakerelerin yapıldığını ve onların bu konuyla ilgili sağlıklı bir karar vermelerini beklediklerini ifade etti. 2 milyondan fazla müslümanın Hac için kayıtlı, olduğunu aktaran Erbaş, Suudi Arabistan'ın belirli bir sayı vermesi halinde kriterleri bekleyeceklerini kaydetti.


Son Güncelleme: 22.11.2021 15:43
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Diyanet İşleri BaşkanlığıAli Erbaş15 Bin Imam Ve Müezzin9 Bin öğretmen Alımı
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