Diyanete 15 bin imam ve müezzin alınıyor! Haberi Ali Erbaş duyurdu..

Bir televizyon programına konuk olan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle pandemi sürecinde yürütülen çalışmalar hakkında konuşan Erbaş, Diyanete imam ve müezzin alımı yapılacağını söyledi. Prof. Dr. Ali Erbaş, 15 bin imam ve müezzine ihtiyaçları olduğunu ve ayrıca 9 bin öğretmen alımının da yapılacağını açıkladı.

Bir çok kişinin merak ettiği umre ziyaretleri hakkında da konuşan Prof. Dr. Erbaş, kendilerinin umre ziyaretlerinin açılmasını istediklerini fakat bununla ilgili kararı kendilerinin veremediklerini belirterek, Suudi Arabistan ile gerekli müzakerelerin yapıldığını ve onların bu konuyla ilgili sağlıklı bir karar vermelerini beklediklerini ifade etti. 2 milyondan fazla müslümanın Hac için kayıtlı, olduğunu aktaran Erbaş, Suudi Arabistan'ın belirli bir sayı vermesi halinde kriterleri bekleyeceklerini kaydetti.