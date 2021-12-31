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Diyanet İşlerinin açtığı 'rakı' davasına ret kararı geldi!
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Diyanet İşlerinin açtığı 'rakı' davasına ret kararı geldi!

Diyanet İşleri Başkanlığı, alkollü bir içeceğin üzerinde yazan ve Allah'ın sıfatlarından biri olarak kabul edilen 'âlâ' sözcüğü için alkollü içeceği üreten firma hakkında bir dava açmıştı. Açılan dava sonucunda Diyanet'e davanın reddi ile ilgili bir karar iletildi.

31 Aralık 2021 Cuma 01:21
Diyanet İşlerinin açtığı 'rakı' davasına ret kararı geldi!
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Diyanet İşleri Başkanlığı, 'âlâ' kelimesinin Allah’ın isimlerinden biri olduğunu ve yüceliği temsil etmesinde dolayı alkollü bir içeceğin üzerinden yazılmamasını gerekçe göstererek, bu ismi kullanan alkollü içeceği üreten firma hakkında bir dava açmıştı. 

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açtığı dava, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görüldü ve davanın karar duruşmasında mahkemede davacı olarak yer alan Diyanet'in avukatı ile davalı Mey Alkollü İçecekler Sanayi ve Ticaret şirketini temsil eden avukat mahkeme heyetinin karşısında hazır bulundu.

Dinen haram olarak kılınan bir nesnenin üzerinde Allah’ın isimlerinden birisinin marka adı altında kullanılmasının doğru olmadığını savunan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın avukatı savunmasında Din İşleri Yüksek Kurulu’nun görüşünü de mahkeme heyetine sundu. 

DAVAYA RET KARARI VERİLDİ!

Duruşmada davalı olarak bulunan M.A.İ. isimli şirketin avukatı mahkeme heyetinden davanın reddini talep etmesinin hemen ardından dava kararını açıklayan mahkeme, gerekçesinin daha sonrada açıklanması suretiyle Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açılan davanın reddine hükmetti.


Son Güncelleme: 31.12.2021 01:21
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