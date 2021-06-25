Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan hac ziyareti hakkında açıklama geldi

'ndan hac ziyareti hakkında açıklama geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 senesinde kesin kayıt hakkı kazanan ama hac yapılmadığı için şartları yerine getirerek hakları 2021 senesine devredilmiş olan hacı adaylarının hac ücretinden hesap edilmek suretiyle daha önce hesaplarında bırakılmış olan 1000’er riyalin 2022 yılında yapılacak olan hacdan hesap edilmek üzere blokesinin devamı şartıyla kayıt haklarının 2022 senesine aktarılmasına karar verildiğini bildirdi.

2022 senesinde kesin kayıt hakkı devredile hacı adaylarından hacca gitmekten vazgeçmiş kişiler olması halinde ödemiş oldukları ücretlerin tamamının iade edilmesine ve bu kişilerin kazanılmış kura kat sayıları ile gelecek senelerde kuraya dahil edilmesine karar verilmiştir.