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Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Berhan Şemşek'in iddialarına yalanlama!

Geçtiğimiz günlerde Cuma Hutbelerinin AK Parti Genel Merkezinde hazırlandığını iddia eden eski milletvekili Berhan Şimşek'e Diyanet İşleri Başkanlığından cevap gecikmedi. İddiaları yalanlayan Diyanet İşleri Başkanlığı yasal yollara başvuracağını belirtti.

28 Ocak 2021 Perşembe 03:01
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Berhan Şemşek'in iddialarına yalanlama!
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Diyanet İşleri Başkanlığı son dakika açıklamalarında eski milletvekili olan Berhan Şimşek’in iddialarının asılsız olduğu belirtildi. Yalan iddia nedeniyle Şimşek’e dava açacağı duyurulan Diyanet İşleri Başkanlığı araştırılmaya başlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamalarında 22. Dönem milletvekili olan Berhan Şimşek’in Cuma hutbelerinin AK Parti Genel Merkezinde oluşturulduğu iddialarına yalanlama geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı konu ile ilgili, ‘Cuma Hutbeleri Din Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı uzman kişiler tarafından hazırlanıyor. Berhan Şimşek’in iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Gerçek dışı iddialar dolayısıyla Berhan Şimşek’i kınıyor, yasal yollara başvurulacağını belirtmek istiyoruz.’ Açıklamaları yapıldı.

 



Son Güncelleme: 28.01.2021 03:01
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Anahtar Kelimeler:
Diyanet İşleri BaşkanlığıBerhan şimşekIddiaCuma HutbesiAçıklamaYalanlama
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