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Diyanet İşleri Başkanı tüm camilerde dualar edileceğini duyurdu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın açıklaması kapsamında Filistin'de zulüm gören kardeşlerimiz için camilerde dualar okunacak. Erbaş konuya ilişkin açıklamasında 'Öğle ezanının ardından tüm camilerimizden Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu için salalar okunacak ve dualar edilecek' dedi.

10 Mayıs 2021 Pazartesi 16:07
Diyanet İşleri Başkanı tüm camilerde dualar edileceğini duyurdu
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İsrail güçlerinin Filistin’deki kardeşlerimize saldırısına karşı tepkiler devam ediyor. Son olarak Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş konuya ilişkin bazı açıklamalarda bulundu. Erbaş şu ifadeleri kullandı:

İsrail, Mescid-i Aksa 'ya yönelik en çirkin teşebbüsün içerisindedir. Mescid-i Aksa'da masum Müslümanları katletmeye, saldırmaya çalışmaktadır. Tüm dünyanın gözü önünde masumlara karşı, Filistin halkına karşı büyük bir soykırım yapılmaktadır. Vicdanı, ahlakı, uluslararası hukuku hiçe sayanları kınıyorum. Allah'ın meleklerin laneti işgalcilerin üzerine olsun.

İşgalcilere sesleniyorum. Ey zalimler, azgınlıkta sınırları aştınız. Tüm zalimler gibi siz de pişman olacaksınız. Sebep olduğunu kaos ve anarşinin içinde yok olacaksınız. İnsanlığın en kadim şehri yok ediliyor. İnsanlığın ortak mirası yok ediliyor. Masum bir halk zorla evlerinden çıkarılıyor. Evleri işgal ediliyor. Ölmediğinizi gösterin. İnsanlık sınavını kaybetmek üzeresiniz.

Ey Müslümanlar, Müslümanların önderleri, liderleri hala bir araya gelmeyecek misiniz? Sizi vahyin şehrine karşı umursamaz kılan nedir? Masumların yanında olmaktan alıkoyan nedir? Tarihin en büyük zorbalarının ve zalimlerinin bile Allah'ın mescidlerini kirletmeye gücü yetmemiştir.

Kudüs'ün izzeti çiğnenirken, masum insanların hayatına, inanç ve düşünce özgürlüğüne saldırılırken duyarsız kalanlar insanlık vicdanında mahkum, alemlerin rabbinin huzurunda rezil ve rüsva olacaklardır. Tüm Müslümanları ve insanlığı, tüm imkanlarıyla Mescid-i Aksa'ya ve Kudüs'e sahip çıkmaya davet ediyorum.

Erbaş’ın açıklamaları doğrultusunda bugün öğle namazından sonra zulme uğrayan Filistinliler için, Mescid-i Aksa’nın kurtuluşu için salalar okunup, dua edilecek.


Son Güncelleme: 10.05.2021 16:07
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Anahtar Kelimeler:
AliErbaşDiyanetİşleriBaşkanlığıFilistin
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