Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a hakaret eden müdür yardımcısına soruşturma!

Balıkesir’din Edremit ilçesinde bulunan bir okulda müdür yardımcılığı görevinde buluna Cavit Kırcı isimli bir kişi, koronavirüse yakalanan Diyanet İşleri Bakanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a sosyal medya hesabı üzerinde hakaret dolu bir mesaj gönderdi. Gönderilen bu mesajla ilgili harekete geçen Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün, Kırcı hakkında soruşturma başlattığı bildirildi.

Edremit Kaymakamlığı tarafından da yakından takip edilen olayda Prof. Dr. Erbaş'a hakaret içerikli bir mesaj gönderen Önder Özcan isimli bir kişinin sosyal medya hesabından yayınladığı mesajının altına mesaj gönderen müdür yardımcısı Cavit Kırcı'nın yazdığı 'Şimdi bu dua mı değil mi? Bilemedim?.' ifadeleri hakaret içerikli sayıldı. Bunun üzerine harekete geçen ilçe milli eğitim müdürlüğü yetkilileri de yazılan bu ifadeler üzerine müdür yardımcısı Cavit Kırcı hakkında soruşturma başlattı.