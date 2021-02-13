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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Üç Aylar mesajı!

2021 yılının Üç Ayların başlaması ile birlikte pek çok siyasi üç ayların önemini anlatan mesaj yayınladı. Paylaşımlardan en merak edileni ise Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın üç aylar mesajı merak edilmeye devam ediliyor.

13 Şubat 2021 Cumartesi 02:36
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Üç Aylar mesajı!
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Üç ayların başlaması ile birlikte kurumlar ve önemli kişiler Üç Ayları anımsatmak için açıklamalarına devam ediyor. Pek çok kişi ise Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Üç Ayların başlangıcı ile ilgili açıklamaları ise merak edilmeye başladı.

Bereket ve rahmet ayları olan üç ayların başlangıcı pek çok Müslüman tarafından ilgi ile bekleniyordu. İnsanların dualarının kabul edildiği ve tövbelerinin bağışlandığı üç aylarda ibadet etmek isteyen vatandaşlar araştırmalarına devam ediyor.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş açıklamalarında, ‘Müslümanlar olarak her yıl gelişini heyecanla beklediğimiz güzel zamanlar olan mübarek üç ayların milletimize ve tüm insanoğluna sağlık, afiyet ve hayırlar getirmesini Yüce Rabbimden diliyorum. Cenab-ı Hak, recep ve şaban ayını mübarek eylesin ve bizi ramazana ulaştırsın.’ Dedi.

 



Son Güncelleme: 13.02.2021 02:36
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Anahtar Kelimeler:
Diyanet İşleri BaşkanlığıAli Erbaşüç AylarMesajPaylaşım
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