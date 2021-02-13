Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Üç Aylar mesajı!

Üç ayların başlaması ile birlikte kurumlar ve önemli kişiler Üç Ayları anımsatmak için açıklamalarına devam ediyor. Pek çok kişi ise Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Üç Ayların başlangıcı ile ilgili açıklamaları ise merak edilmeye başladı.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş açıklamalarında, ‘Müslümanlar olarak her yıl gelişini heyecanla beklediğimiz güzel zamanlar olan mübarek üç ayların milletimize ve tüm insanoğluna sağlık, afiyet ve hayırlar getirmesini Yüce Rabbimden diliyorum. Cenab-ı Hak, recep ve şaban ayını mübarek eylesin ve bizi ramazana ulaştırsın.’ Dedi.
Son Güncelleme: 13.02.2021 02:36