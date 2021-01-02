İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları Tuana, güzelliği ile herkesi büyüledi
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları...
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Trump'ı uyardı!
Son Dakika
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad...
Kırmızı Oda'nın Boncuk'u Burcu Biricik'ten samimi estetik itirafı!
Kırmızı Oda'nın Boncuk'u Burcu Biricik'ten...
İngiltere'den gelen 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi! Bakan Koca açıklamalarda bulundu
İngiltere'den gelen 15 kişide mutasyonlu...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Sözcü Gazetesine tepki!

Geçtiğimiz gün attığı manşet ile pek çok kişi siyasi tarafından eleştirilen Sözcü Gazetesine bir tepkide Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan geldi. Kutuplaşma ve İslam karşıtlığına dikkat çeken Ali Erbaş'ın açıklamaları merak ediliyor.

02 Ocak 2021 Cumartesi 20:47
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Sözcü Gazetesine tepki!
Takip Et:

Sözcü Gazetesinin geçtiğimiz gün attığı manşet sonrasında pek çok siyasiden eleştiri gelirken Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Sözcü gazetesini eleştirel bir açıklama yaptı. Yaptığı açıklamalarda kutuplaşmaya karşı olduğunu belirten Erbaş’ın Sözcü gazetesi için yaptığı açıklama merak edilmeye başladı.

Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş, ‘Ayasofya'nın ibadete açılması, temeli tevhid, tuğlası ilim, harcı erdem olan İslam medeniyetinin bütün zorluklara rağmen yükselmeye devam edişinin ispatıdır Elhamdülillah.’ Açıklamasında bulundu.

 



Son Güncelleme: 02.01.2021 20:47
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Diyanet Işleri BaşkanıAli ErbaşSözcü GazetesiTepkiEleştiriAçıklama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arkadaşlarına kalmaya giden Afgan genç ölü bulundu
Arkadaşlarına kalmaya giden Afgan genç ölü bulundu
İstanbul'da veteriner hekime yumruklu saldırı
İstanbul'da veteriner hekime yumruklu saldırı
Kilis’te alacak verecek kavgasında bir kişi hayatını kaybetti
Kilis’te alacak verecek kavgasında bir kişi hayatını kaybetti
ABD, F-35 seri üretimini askıya aldığını duyurdu
ABD, F-35 seri üretimini askıya aldığını duyurdu
Rize'nin Fındıklı ilçesi Belediye Başkanı sokağa çıkma yasağını hiçe saydı
Rize'nin Fındıklı ilçesi Belediye Başkanı sokağa çıkma yasağını hiçe saydı
AFAD 2020 yılı deprem raporunu açıkladı
AFAD 2020 yılı deprem raporunu açıkladı

Popüler Haberler

Halk süt kimlere verilir? 2021 Halk süt başvuru formu
Rüyada köpek sevmek görmek ne demektir? Rüyada köpek sevmek görmek anlamı, tabiri nedir?
Fox Tv Genç Yetenekler Atölyesine nasıl başvurulur, şartları neler?
3 adımda faturalı hatta kredi çekme şekilleri ve faturalı hat kredi başvurusu
Fox TV Kefaret dizisi beğenildi mi, izlendi mi, dizi tutar mı?
Rüyada kabak görme anlamı nedir, neye yorumlanır? Rüyada kabak görmek rüyasının tabiri
Fahrettin Koca’dan teşekkür mesajı
Rüyada kuzu görmek ne anlama gelir? Rüyada kuzu görmenin tabirleri ve yorumları
Yaralı Kalbimler dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Yaralı Kalbim dizisi oyuncu kadrosu
Asgari ücretin işverene maliyet hesaplaması 2021
Gel Dese Aşk Sitare kimdir? Gerçek adı nedir? Öykü Gürman hakkında bilgiler
Münüre Tuncel kimdir? Müge Anlı Münire Tuncel olayında son durum ne?
Fındık fiyatları ne kadar? 19 Nisan Pazar il il güncel fındık fiyatları
WhatsApp Web' e görüntülü konuşma özelliği geliyor
Erken emekli nasıl olunur? 3600 gün emekli olma şartları nelerdir?
Tüvtürk araç muayene neye bakar, neleri kontrol eder? Ocak 2021 Tüvtürk araç muayene şartları
Kefaret dizisi Cansu kimdir? Bahar Ece Yılmaz yaşı ve oynadığı diziler
2021 Survivor ünlüler- gönüllüler kadrosunda kimler yer aldı?
Arıza dizisi Derya’yı kim canlandırıyor? Hazal Benli'nin biyografisi
Arıza İhtiyar kimdir?
Devletten esnafa kira ve hibe desteği

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.