Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Sözcü Gazetesine tepki!

Sözcü Gazetesinin geçtiğimiz gün attığı manşet sonrasında pek çok siyasiden eleştiri gelirken Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Sözcü gazetesini eleştirel bir açıklama yaptı. Yaptığı açıklamalarda kutuplaşmaya karşı olduğunu belirten Erbaş’ın Sözcü gazetesi için yaptığı açıklama merak edilmeye başladı.

Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş, ‘Ayasofya'nın ibadete açılması, temeli tevhid, tuğlası ilim, harcı erdem olan İslam medeniyetinin bütün zorluklara rağmen yükselmeye devam edişinin ispatıdır Elhamdülillah.’ Açıklamasında bulundu.