Diyanet hac ve umre hakkında açıklama yaptı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Covid-19 virüsü nedeniyle hac ziyaretlerinin yapılmaması hakkında bir açıklama yaptı. Suudi Arabistan’ın normalleşme sürecini Ramazan Bayramı sonrasına ertelediği için umreye ziyaretin şu anlık yapılamayacağını söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı’la hac ibadeti hakkında konuşmalar yaptığını aktardı. Yapılan konuşmalarda karar kılınan konular kamuoyuyla paylaşılacak. Aynı zamanda Suudi Arabistan, normalleşme sürecini Ramazan Bayramından sonrasına ertelediği için şu an herhangi bir hac ziyareti yapılmayacak. Bu konu hakkında detaylı bir bilgi almak istiyorsanız; '0 850 260 13 13' numaradan iletişime geçebilirsiniz.