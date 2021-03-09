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Diyanet hac ve umre hakkında açıklama yaptı

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2020 yılında virüs nedeniyle hac ziyaretlerinin yapılmadığı için adayların kura ve haklarının 2021 yılında da devam edeceğini söyledi.

09 Mart 2021 Salı 12:45
Diyanet hac ve umre hakkında açıklama yaptı
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Diyanet İşleri Başkanlığı, Covid-19 virüsü nedeniyle hac ziyaretlerinin yapılmaması hakkında bir açıklama yaptı. Suudi Arabistan’ın normalleşme sürecini Ramazan Bayramı sonrasına ertelediği için umreye ziyaretin şu anlık yapılamayacağını söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı’la hac ibadeti hakkında konuşmalar yaptığını aktardı. Yapılan konuşmalarda karar kılınan konular kamuoyuyla paylaşılacak.  Aynı zamanda Suudi Arabistan, normalleşme sürecini Ramazan Bayramından sonrasına ertelediği için şu an herhangi bir hac ziyareti yapılmayacak. Bu konu hakkında detaylı bir bilgi almak istiyorsanız; '0 850 260 13 13' numaradan iletişime geçebilirsiniz.

 



Son Güncelleme: 09.03.2021 12:45
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Anahtar Kelimeler:
Diyanet İşleri BaşkanlığıHacUmreSuudi Arabistan
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