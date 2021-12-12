Diyanet, camilerden 'T.C.' ibaresini kaldırdı!

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB), cami tabelalarında bulunan 'T.C.' ibaresinin alınması ile ilgili yeni bir düzenlemeyi tamamladı. Bu düzenlemeyle birlikte yeniden yapılacak olan tabelalarda artık 'T.C.' yazısı olmayacak.
Ankara Altındağ'da bulunan Melike Hatun Camii tabelasının yeni tabela öneği Altındağ Müftülüğü Şube Müdürü Hüseyin Aksoy tarafından gönderilirken, tüm cami ve denek yöneticilerine de bildirimde bulunan Diyanet, yeni tabelaların kendilerine gönderilen önekler doğrultusunda yapılması talimatını verirken
Son Güncelleme: 12.12.2021 15:40