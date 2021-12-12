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Diyanet, camilerden 'T.C.' ibaresini kaldırdı!

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından alınan bir kararla birlikte cami tabelalarında değişiklik yapıldı ve tabelalardaki 'T.C.' ibaresi kaldırıldı.

12 Aralık 2021 Pazar 15:40
Diyanet, camilerden 'T.C.' ibaresini kaldırdı!
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Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB), cami tabelalarında bulunan 'T.C.' ibaresinin alınması ile ilgili yeni bir düzenlemeyi tamamladı. Bu düzenlemeyle birlikte yeniden yapılacak olan tabelalarda artık  'T.C.' yazısı olmayacak.

Diyanet'in aldığı yeni karar sonrası beyaz zemine lacivert renkle yapılmış olan mevcut tabelalar bundan sonra kırmızı-beyaz renge dönüşecek. Yeni yapılacak olan tabelalarda bağlı olunan "Müftülük" bölümünün üst kısmında yer alan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin simgesi 'T.C.' ibaresi olmayacak.

Ankara Altındağ'da bulunan Melike Hatun Camii tabelasının yeni tabela öneği Altındağ Müftülüğü Şube Müdürü Hüseyin Aksoy tarafından gönderilirken, tüm cami ve denek yöneticilerine de bildirimde bulunan Diyanet, yeni tabelaların kendilerine gönderilen önekler doğrultusunda yapılması talimatını verirken 

 


Son Güncelleme: 12.12.2021 15:40
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Anahtar Kelimeler:
Diyanet İşleri BaşkanlığıCamiTc IbaresiKaldırma Kararı
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