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Diyanet açıkladı: Teravih namazı camilerde değil evde kılınacak!

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşların en çok merak ettiği 'Teravih namazı nerede kılınacak?' sorusunda Diyanet'ten net bir açıklama geldi. Diyanet, teravih namazlarının camilerde değil de evlerde kılınacağını duyurdu.

06 Nisan 2021 Salı 12:37
Diyanet açıkladı: Teravih namazı camilerde değil evde kılınacak!
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Ramazan ayı hakkında merak edilen soruları yanıtlamak için bir programa katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, vatandaşlardan gelen 'Teravih namazı nerede kılınacak? sorusunun yanıtını paylaştı. Başkan Erbaş, yapılan istişareler ve değerlendirmeler sonucunda teravih namazını camilerde kılınmayacağını onun yerine evlerde kılmanın daha doğru olacağı kanaatine vardıklarını söyledi.

Milyonlarca kişinin merak ettiği sorulardan bir olan 'Aşı orucu bozar mı?' sorusunda da net bir yanıt veren Başlan Ali Erbaş, koronavirüs aşılarının orucu bozmayacağını ifade etti. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında en güçlü savunma silahı olan aşı uygulamalarının Ramazan ayı içerisinde oruçlu olma halinde bir sakınca görülmediğini ve Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından alınan bir kararla oruçlu ilen aşı olunabileceği bilgisinin paylaşıldığını aktardı.



Son Güncelleme: 06.04.2021 12:37
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