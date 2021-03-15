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Diyanet açıkladı: 2021 yılı için fitre miktarı belli oldu!

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun yaptığı son dakika açıklamasında Ramazan ayı başlangıcından itibaren 2021 yılı için verilecek olan fitre miktarlarının belirlendiği duyuruldu.

15 Mart 2021 Pazartesi 14:23
Diyanet açıkladı: 2021 yılı için fitre miktarı belli oldu!
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3 ayların son müabrek ayı olarak adlandırılan Ramazan ayı başlangıcı itibarıyle diğer Ramazan ayına kadar olan süre içerisinde verilecek olan fitre miktarları ile ilgili bilgi Din İşleri Yüksek Kurulun tarafından yapılan son dakika duyurusu yayınlandı. 2021 yılı için belirlenen fitre miktarıyla ilgili kurum tarafından belirlenen bedelin 28 TL olduğu ifade edildi.

Din İşleri Yüksek Kurulu'nda Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı'nın başkanlık ettiği toplantıda yapılan değerlendirmeler üzerine 2021 yılına ait fitre miktarları belirlendi. Toplantıdan sonra Kurul'dan yapılan yazılı açıklamada 2021 yılındaki Ramazan ayı ile 2022 yılı Ramazan ayına kadar olan süre içerisinde verilecek olan fitre miktarlarının 28 TL olarak belirlendiği bildirildi. 

Açıklamada ayrıca, fitre bedellerinin belirlenmesiyle ilgili islam dininde zikreden delillerin ve günümüz yaşam standartlarında bir kişinin günlük olarak tüketebileceği gıda ihtiyaçlarının ortalamasının esas alındığı kaydedildi. Kurulun belirlediği bedelin nakit olarak verilmesi haricinde gıda vb. gibi çeşitli maddelerden de verilebileceğinin aktarıldığı açıklamada belirlenen 28 TL meblağın günlük fidye miktarı olduğu ifade edildi.



Son Güncelleme: 15.03.2021 14:23
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