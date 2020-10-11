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Dışişleri Bakanlığı'ndan BM'ye son dakika Maraş çağrısı: Adadaki gerçekler dikkate alınmalıdır

Dışişleri Bakanlığı, Maraş açılımının geri alınması çağrısında bulunan Birleşmiş Milletler'e ''Adadaki gerçekler dikkate alınmalıdır.'' sözleriyle tepki gösterdi.

11 Ekim 2020 Pazar 21:02
Dışişleri Bakanlığı'ndan BM'ye son dakika Maraş çağrısı: Adadaki gerçekler dikkate alınmalıdır
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KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs Rum yönetiminin Maraş açılımının geri alınması konusunda çağrısına tepki gösterdi.


BM Güvenlik Konseyi geçtiğimiz gün bir bölümü sivil ziyarete açılmasına karar verilen Maraş kentiyle ilgili görüşme yaptı.  BM, yaptığı başkanlık açıklamasında açılımın durdurulması çağrısında bulundu.

KTTC Başbakanı Ersin Tatar ise Güvenlik Konseyi kararı olmadan böyle bir açıklama yapılmasının adadaki gerçekleri dikkate alınmadığının ve Kıbrıs Rum kesiminin etkisiyle alınan bir beyan olduğunu söyledi.

‘’Adadaki gerçekler dikkate alınmalıdır.’’

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Maraş’ın bir bölümünün açılmasına ilişkin yaptığı açıklamalarda Ada’daki gerçeklerin dikkate alınması ve gelişmelerin önyargısız olarak değerlendirilmesi gerektiğini açıkladı.



Son Güncelleme: 11.10.2020 21:02
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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri BakanlığıBirleşmiş MilletlerKKTCKapalı Maraş
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