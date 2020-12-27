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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan Yunanistan NATOM karalarına yazılı açıklama!

Yunanistan'ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı NATOM kararlarına tepki Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hami Aksoy'dan geldi. Aksoy, Yunanistan'ı sağ duyulu ve sorumlu davranmaya davet ettiklerini açıkladı.

27 Aralık 2020 Pazar 16:36
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan Yunanistan NATOM karalarına yazılı açıklama!
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Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Aksoy yaptığı son dakika açıklaması ile merak edilmeye başlandı. Yazılı açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy Yunanistan’ın bölgede ki barış ve huzuru bozan davranışlarından bir an önce vazgeçerek sorumlu şekilde davranması gerektiğini vurguladı.

Yunanistan’ın son olarak Ege ve Doğu Akdeniz bölgesi için duyurduğu NATOM hakkında sorulan sorulara yazılı cevap veren Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy;

Yunanistan ile yapılan görüşmeler başta olmak üzere anlaşma kanallarının önkoşulsuz açılması konusunda Türkiye'nin tutumunda bir değişiklik yapılmadığına dikkat çeken Aksyo aynı zamanda Yunanistan'ın bölgede tansiyonu yükseltici adımlarına devam ettiğini belirtti. Sözcü Aksoy Yunanistan’ı sorumlu davranmaya davet etti.

Dışişleri Başkanlığı Sözcüsü Hami Aksoy açıklamalarında;

‘konu hakkında ki son önek, Yunanistan'ın açıkladığı bir NOTAM'la silahsızlandırılmış adaları da içine alacak şekilde 15 tatbikat sahası ilan etmesi ve Ege'nin tamamını ve Doğu Akdeniz'de çok geniş bir bölümünü 4 Ocak - 26 Şubat 2021 tarihleri arasında kapatmasıdır. Yunanistan’ı sağduyuya ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde bölgede barış ve istikrarı güçlendirme ve tekrar inşa etme çalışamlarımıza katkıda bulunarak sorumlu bir şekilde hareket etmeye davet ediyoruz.’ Yazılı açıklamasını yaptı.

 

 

 

 



Son Güncelleme: 27.12.2020 16:36
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Anahtar Kelimeler:
YunanistanTürkiyeDoğu AkdenizNatomEgeYazılı AçıklamaDışişleri Bakanlığı SözcüsüHami Aksoy
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