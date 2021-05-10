Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Suudi Arabistan'a kritik ziyaret

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 10-11 Mayıs tarihlerinde Suudi Arabistan’da olacak. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, ziyareti içerisinde Suudi mevkidaşı olan Prens Faysal Bin Farhan Bin Abdullah El Suud ile görüşme gerçekleştirecek. Türkiye ve Suudi Arabistan arasından gerçekleşecek bu görüşmede konuşulacak konular merak edilmektedir. İkili ilişkiler ve bölgesel konuların ön plana çıkması beklenmektedir.

Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu konular belirtildi;

Dışişleri Bakanı olan Mevlüt Çavuşoğlu’nun Suudi Arabistan’a ziyaret gerçekleştireceği belirtildi. Bu ziyaret içerisinde mevkidaşı olan Suudi Bakan ile görüşecek . İkili ilişkiler ve bölgesel konuların konuşulacağı açıklandı.