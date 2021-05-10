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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Suudi Arabistan'a kritik ziyaret

Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'a ziyaret olacağını açıkladı. Dişişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'a kritik ziyarette bulunacak. Bakan Çavuşoğlu ne zaman Suudi Arabistan'a gidecek? İşte Türkiye ve Suudi Arabistan ile kritik temas ile ilgili detaylar...

10 Mayıs 2021 Pazartesi 14:46
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Suudi Arabistan'a kritik ziyaret
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 10-11 Mayıs tarihlerinde Suudi Arabistan’da olacak. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, ziyareti içerisinde Suudi mevkidaşı olan Prens Faysal Bin Farhan Bin Abdullah El Suud ile görüşme gerçekleştirecek. Türkiye ve Suudi Arabistan arasından gerçekleşecek bu görüşmede konuşulacak konular merak edilmektedir. İkili ilişkiler ve bölgesel konuların ön plana çıkması beklenmektedir.

Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu konular belirtildi;

Dışişleri Bakanı olan Mevlüt Çavuşoğlu’nun Suudi Arabistan’a ziyaret gerçekleştireceği belirtildi. Bu ziyaret içerisinde mevkidaşı olan Suudi Bakan ile görüşecek . İkili ilişkiler ve bölgesel konuların konuşulacağı açıklandı.


Son Güncelleme: 10.05.2021 14:46
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Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇavuşoğluSuudi Arabistan Ve TürkiyeSon Dakika Haberleri
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