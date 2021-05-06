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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ile görüştü

Almanya ile görüşme yapmak üzere yola çıkan Dış işleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ziyaretinde Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ile de görüştü. İkilinin görüşmesinin temelinde turizm olurken Bakan Çavuşoğlu sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

06 Mayıs 2021 Perşembe 23:07
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ile görüştü
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Türkiye Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Almanya ziyaretinde Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ile görüştü. Görüşmede turizm sezonu ön planda olurken aynı zamanda görüşme sonrasında Bakan Çavuşoğlu sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeire ile göç anlaşmasının 60.yılında Türk toplumunun başarıları konusunda görüşme sağladığını açıklarken ayrıca Almanya Turizm’den sorumlu Parlamenter Müsteşarı Thomas Bareiss’e Türkiye’nin güvenli turizm bölgesi olduğuna dair bilgiler verdi.




Son Güncelleme: 06.05.2021 23:07
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Dışişleri BakanıMevlüt çavuşoğluTurizmAlmanyaCumhurbaşkanıFrank Walter SteinmeierGörüşmeZiyaret
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