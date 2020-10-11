Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Rus mevkidaşına uyarı: Ermenistan'ı uyarın

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmelerde Ermenistan’ın ateşkese riayet etmesi konusunda uyarı yapılması gerektiğini söyledi.

Ne oldu?

Ermenistan ile, Moskova’da düzenlenen görüşmelerde 10 Ekim Cumartesi saat 12.00’den itibaren’da cenaze ve esirlerin değişimini öngören bir ateşkes imzalamıştı.

Ermenistan ordusu ateşkesten henüz 24 saat geçmeden Gence’de bombalı saldırı düzenledi. Sivil konutları, kreşi ve hastanelerin olduğu noktaları bombalayan Ermenistan, insani ateşkesi ihlal ederek Gence’ye saldırı düzenledi. Pek çok sivil bombardımanın hedefi olurken 7 kişinin şehit olduğu ve 40 kişinin yaralandığı belirtiliyor.