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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Rus mevkidaşına uyarı: Ermenistan'ı uyarın

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü. Çavuşoğlu, Lavrov'a Ermenistan'ı ateşkese uymaları konusunda uyarmaları gerektiğini söyledi.

11 Ekim 2020 Pazar 23:33
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Rus mevkidaşına uyarı: Ermenistan'ı uyarın
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmelerde Ermenistan’ın ateşkese riayet etmesi konusunda uyarı yapılması gerektiğini söyledi.

Ne oldu?


Ermenistan ile Azerbaycan, Moskova’da düzenlenen görüşmelerde 10 Ekim Cumartesi saat 12.00’den itibaren Dağlık Karabağ’da cenaze ve esirlerin değişimini öngören bir ateşkes imzalamıştı.

Ermenistan ordusu ateşkesten henüz 24 saat geçmeden Gence’de bombalı saldırı düzenledi. Sivil konutları, kreşi ve hastanelerin olduğu noktaları bombalayan Ermenistan, insani ateşkesi ihlal ederek Gence’ye saldırı düzenledi. Pek çok sivil bombardımanın hedefi olurken 7 kişinin şehit olduğu ve 40 kişinin yaralandığı belirtiliyor.



Son Güncelleme: 11.10.2020 23:33
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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri BakanlığıRusyaAzerbaycanDağlık KarabağErmenistan
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