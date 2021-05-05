İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Son Dakika
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a...
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10 fakülte kuruldu!
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10...
Alkol satış yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama!
Son Dakika
Alkol satış yasağı ile ilgili...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Slovenyalı mevkidaşı Logar ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi görüşmeler yapmak için gittiği Slovenya'da mevkidaşı Anze Logar ile görüştü.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 03:46
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Slovenyalı mevkidaşı Logar ile görüştü
Takip Et:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bir daha ki dönemde AB Başkanlığını yapacak olan Slovenya’da temaslarına devam ediyor.

Başkent Ljubljana'da olan Bakan Çavuşoğlu, Slovenyalı mevkidaşı Dr. Anze Logar ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu'nun, Slovenya teması doğrultusunda Cumhurbaşkanı Borut Pahor ve Başbakan Janez Jansa tarafından da kabul edilmesi beklenirken görüşmelerde Slovenya-Türkiye ilişkileri bütün boyutları ile görüşülüp ayrıca Türkiye'nin AB üyelik süreciyle de ilgili güncel bölgesel ve uluslararası gelişmelerin görüşülen konular arasında olması bekleniyor.




Son Güncelleme: 05.05.2021 03:46
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Mevlüt çavuşoğluSlovenyaAnze Logar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Marketlerde hangi ürünler satılamayacak, sigara satışı yasak mı? Marketlerde hangi ürünlerin satışları yasaklandı?
Marketlerde hangi ürünler satılamayacak, sigara satışı yasak mı? Marketlerde hangi ürünlerin satışları yasaklandı?
Star Wars Günü nedir? 4 Mayıs Star Wars paylaşımları
Star Wars Günü nedir? 4 Mayıs Star Wars paylaşımları
Marketlerde alkol, elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye ve giyim ürünleri satılmayacak mı? Yasak ne zaman başlıyor?
Marketlerde alkol, elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye ve giyim ürünleri satılmayacak mı? Yasak ne zaman başlıyor?
2021 9 Mayıs İSG sınavı ertelendi mi? İSG sınavı ne zaman yapılacak, saat kaçta? İSG sınav süresi kaç dakikadır?
2021 9 Mayıs İSG sınavı ertelendi mi? İSG sınavı ne zaman yapılacak, saat kaçta? İSG sınav süresi kaç dakikadır?
Murda'nın acı dolu paylaşımı. Ünlü rapçinin evalt acısı..
Murda'nın acı dolu paylaşımı. Ünlü rapçinin evalt acısı..
Resmi Gazete'de 3 Mayıs 2021 Pazartesi bugün hangi haberler var? 3 Mayıs 2021 Pazartesi Resmi Gazete atama kararları
Resmi Gazete'de 3 Mayıs 2021 Pazartesi bugün hangi haberler var? 3 Mayıs 2021 Pazartesi Resmi Gazete atama kararları

Popüler Haberler

Bugün kimin maçı var? TV 4 Mayıs 2021 Salı canlı maç yayın saatleri
Şok Market 7 - 11 Mayıs 2021 hafta sonu indirimli ürünler kampanyası
Market yasakları hangi ürünleri kapsıyor? Marketlerde hangi ürünler satılamayacak, hangi ürünler satılabilecek?
Ziraat Bankası faizsiz kredi avantajları 5 Mayıs 2021 Çarşamba
Kenya’da yıllara göre asgari ücret ve çalışma standartları 2021
Makedonya güncel Asgari Ücreti ne kadar? 2021
Zehirli Çiçekler konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu
Koronavirüs Havuz ve denizden bulaşır mı?
SSK, SGK, Bağ-Kur, Memur emekli ikramiyesine zam olacak mı? İki ayrı yasa teklifi mecliste
QNB Finansbank 0,79 faizli uzun vadeli borç transfer ve yapılandırma kredi kampanyası
Kapanmada kırtasiyeler açık mı, çalışıyor mu?
Acil destek ihtiyaç kredisi nedir? 2021 acil destek kredisi veren bankalar
2021 Çoban İstihdam Desteklemesi ne zaman yapılacak? Destek şartları nelerdir?
Set Ekstra sunucusu kimdir? Tülay Demir Oktay hakkında bilgiler
Bu akşam hangi diziler var? 3 Mayıs 2021 Pazartesi - Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı tam liste
Hıdırellez dileği ve duası nasıl yapılır? Hıdırellez'de gül ağacında dilek nasıl dilenir?
Ölüm aylığı hangi hallerde eşlerden kesilir?
Trt Eba Tv ders tekrar saatleri 5 Mayıs 2021 Çarşamba
Hıdırellez gül ağacında dilek nasıl dilenir? Hıdırellez dilekleri ne zaman suya atılır? Hıdırellez duası nedir, nasıl dilek tutulur ve neler yapılır?
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 5 Mayıs 2021 Çarşamba EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Star TV canlı yayın akışı 5 Mayıs 2021 Çarşamba Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.