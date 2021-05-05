Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Slovenyalı mevkidaşı Logar ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bir daha ki dönemde AB Başkanlığını yapacak olan Slovenya’da temaslarına devam ediyor.

Başkent Ljubljana'da olan Bakan Çavuşoğlu, Slovenyalı mevkidaşı Dr.ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu'nun, Slovenya teması doğrultusunda Cumhurbaşkanı Borut Pahor ve Başbakan Janez Jansa tarafından da kabul edilmesi beklenirken görüşmelerde Slovenya-Türkiye ilişkileri bütün boyutları ile görüşülüp ayrıca Türkiye'nin AB üyelik süreciyle de ilgili güncel bölgesel ve uluslararası gelişmelerin görüşülen konular arasında olması bekleniyor.