Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Ihlara Vadisine yuvarlandı: 2 yaralı

Aksaray’da yaşanan trafik kazasında araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek Ihlara Vadisine yuvarlandı. Yuvarlanan otomobilde ki iki kişi yaralanırken olayda 112 ekiplerine AFAD yetkilileri eşlik etti.

Yaşanan trafik kazası sonucunda 70 metre olan Ihlara Vadisinde yuvarlanan araç içerisinde bulunan iki kişi arama – kurtarma ekipleri tarafından sağ salim araçtan çıkarılırken yaralılar Aksaray Devlet Hastanesine tedavi edilmek için sevk edildi. 112 ekiplerine ise AFAD tarafından gönderilen bir ekip eşlik etti.