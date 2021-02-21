Dirayet Dilan Taşdemir kimdir? Dirayet Dilan Taşdemir nerenin milletvekilidir?

Son dakika olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılı açıklamada Irak’ın Gara bölgesine ziyaret sonucu orada terör örgütlerinin yanına giderek sık ziyaret etmesi ardından ‘silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçundan hakkında soruşturma başlatıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından operasyon bölgesi olarak sayılan Irak’ın Gara bölgesine giden Dilan Taşdemir adına yapılan ihbarın kabul olması üzerine hakkında soruşturma açıldı.

Kısa zaman öncesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı canlı yayın programında HDP milletvekili Dirayet Dilan'ın Gara bölgesine sık sık uğradığından söz etti.

Dirayet Dilan Taşdemir kimdir?

18 Nisan 1982 Ağrı doğumlu Taşdemir, Türk siyasetçi ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekilidir. 2015 yılından bu yana Ağrı için Milletvekilliği yapan siyasetçi görevini halen devam ettirmektedir. Eğitim hayatını Mersin Üniversitesinde sosyoloji ve arkeoloji bölüm mezunu olan Taşdemir akademik hayatında ulusal ve uluslararası platformda cinsiyet ve kadın çalışmalarında temsilcilik yapmıştır.







2008 yılında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nde Kadın Politikaları alanında danışman olarak görev yapan Taşdemir medeni durumu bekardır. Orta düzeyde Almanca bilen Dilan Taşdemir KCK operasyonlarında çalışması gerekçesi ile 5 yıl cezaevinde kaldı. Güvenlik ve İstihbarat üyesi olan Taşdemir TBMM'de etkin rol oynamaktadır.