Dilencinin kucağındaki battaniyeden bez bebek çıktı!

İstanbul Şile yolu üzerinde, kucağında bebek battaniyesine sarılı vaziyette dilencilik yapan kadın çevredekilerin dikkatini çekti. Durumdan şüphelenen iki kişi, kadının yanına giderek kucağındaki battaniyeyi açmasını isteyince beklemedikleri bir tepkiyle karşılaştı.
Kundaktan bez bebek çıktı
Kucağındaki battaniyeye bebek süsü vererek dilencilik yapan kadın, zabıta ekiplerine şikayet edildi. Kadının elinde bulunan ‘Kardeşler aç abi’ yazısı ile herkesin dikkatini çekti.
Son Güncelleme: 23.01.2021 18:28