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Dilencinin kucağındaki battaniyeden bez bebek çıktı!

İstanbul'un Şile ilçesinde kucağında battaniyeye sarılı şekilde dilencilik yapan kadın, diğer vatandaşların dikkatini çekti. Vatandaşların ısrarı üzerine açılan battaniyenin içerisinden bez bebek çıktı.

23 Ocak 2021 Cumartesi 18:28
Dilencinin kucağındaki battaniyeden bez bebek çıktı!
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İstanbul Şile yolu üzerinde, kucağında bebek battaniyesine sarılı vaziyette dilencilik yapan kadın çevredekilerin dikkatini çekti. Durumdan şüphelenen iki kişi, kadının yanına giderek kucağındaki battaniyeyi açmasını isteyince beklemedikleri bir tepkiyle karşılaştı.

Kundaktan bez bebek çıktı

Kadının peşini bırakmayarak kucağındaki battaniyeyi açmayı başaran vatandaşlar, gördükleri karşısında şoke oldu. Kadının kucağındaki kundağın içinden bez bebek çıktı.

Kucağındaki battaniyeye bebek süsü vererek dilencilik yapan kadın, zabıta ekiplerine şikayet edildi. Kadının elinde bulunan ‘Kardeşler aç abi’ yazısı ile herkesin dikkatini çekti.



Son Güncelleme: 23.01.2021 18:28
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Anahtar Kelimeler:
DilenciBez BebekKundakşileIstanbul
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