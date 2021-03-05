Dilenciden 14 bin 135 TL para çıktı

ilinin Sarıgöl ilçesinde zabıta ekiplerinin başlattığı bir operasyondalik yapan işitme engelli ve konuşma engelli bir kimsenin üzerinde tam olarak 14.135 TL para çekti. Bu parayı gören zabıta ekipleri büyük bir şoka uğradı. Dilencilik yapan kişinin bütün esnafı dolaşarak para topladığı bildirildi. Bunun üzerine zabıta ekipleri harekete geçti. Yakalanan bu kişinin Denizliden gelerek burada dilencilik yaptığı öğrenildi. Ulan arama esnasında ise 14.135 TL para bulundu. Konuyla ilgili açıklama yapan Sarıgöl belediyesi zabıta amiri Erdoğan Akdeniz, esnafın şikayette bulunduğunu ve bu kapsamda yapılan operasyon neticesinde direncini yakın aldığını ve parasını el konulduğunu açıkladı. Bu kapsamda vatandaşlarımıza bu tür dilencilere inanmamaları gerektiği konusunda çağrıda bulunuldu.