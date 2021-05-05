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Dikkat! Markete çocukları ile giden ailelere ceza!

Son dakika haberine göre polis markete çocukları ile giden ebeveynlere ceza kesiyor. Edirne’de tam kapanma uygulamasının devam etmesi ile 18 yaşından küçük çocukların dışarı çıkması yasak. Fakat Edirne’de Alışverişe torunu ile giden yaşlı kadına polis ceza uyguladı. Ayrıntılar haberimizde

05 Mayıs 2021 Çarşamba 15:44
Dikkat! Markete çocukları ile giden ailelere ceza!
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sıra süre önce Edine ilinin vaka sayılarının düştüğünü belirtti. Vaka oranı yüzde 50 oranında azalırken yatak doluluk oranı ise 51,1 olduğu görüldü. Edine’de aşılanma oranı %88’e yaklaştı. Koronavirüs tedbirler kapsamında tüm yurtta uygulanan tam kapanma döneminde 18 yaşından küçük çocukların dışarı çıkması yasak. Tedbirler son dönemde sıkılaşırken vatandaşlar ısının havalar ile birlikte dışarı çıkmak için türlü bahaneler üretmeye devam ediyor.

Tüm yurtta tam zamanlı sokağa çıkma yasağı 17 Mayıs’a kadar devam ederken bu sürede vatandaşlar yürüme mesafesi ile marketlere gidebilecek.

Edine Balıkpazarı caddesinde denetim yapan polis ekipleri market önünde elektrikli bisiklet kullanan çocuğu görmesi üzerine ceza yazmak istedi. Markete torunu ile gelen yaşlı kadın elektrikli bisiklet ile geldiği, torununun kendisine yardım ettiğini açıkladı.  Çocuğun yaşı 18 yaşından küçük olmasından kaynaklı ceza yazan polislere yaşlı kadın “Ne olur ceza kesmeyin, ayaklarım ağrıdığı için torunum beni bisikletiyle getirdi. Kurban olayım ceza yazmayın" dedi. Polis ise yaşlı kadın hakkında tutanak tuttu ve ceza keserek evlerine geri gönderdi.

Polis ekipleri market önlerinde denetimlerini devam ettirirken yürüme mesafesi kuralını ihlal eden kişilere ayrı tutanak tutmaya devam ediyor.




Son Güncelleme: 05.05.2021 15:44
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Anahtar Kelimeler:
EdirneMarketÇocukKoronavirüsTam Kapanma
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