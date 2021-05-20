Dikili’de büyük kaza! Damacana dolu kamyon devrildi

İzmir’inilçesinde Dikili Çandarlı yolu üzerinde gitmekte olan bir kamyon hızını alamayarak devrildi. Sabah saatlerinde meydana gelenda karşı yönden süratle gelmekte olan araca çarpmamak adına direksiyonu çeviren kamyon sürücüsü yol kenarına devrildi. Su damacanası yüklü olan kamyonun devrilmesi sonucu büyük hasar meydana geldi. Kaza sırasında kamyonun içerisinde bulunan iki kişi yaralandı. Yaralanan kişilerin hayati tehlikesi bulunmamakta.