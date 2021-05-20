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Dikili’de büyük kaza! Damacana dolu kamyon devrildi

Dikili’de su damacanası taşımakta olan bir kamyon hızını alamayarak devrildi. Kaza sonucu 2 kişi yaralandı.

20 Mayıs 2021 Perşembe 13:53
Dikili’de büyük kaza! Damacana dolu kamyon devrildi
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İzmir’in Dikili ilçesinde Dikili Çandarlı yolu üzerinde gitmekte olan bir kamyon hızını alamayarak devrildi. Sabah saatlerinde meydana gelen kazada karşı yönden süratle gelmekte olan araca çarpmamak adına direksiyonu çeviren kamyon sürücüsü yol kenarına devrildi. Su damacanası yüklü olan kamyonun devrilmesi sonucu büyük hasar meydana geldi. Kaza sırasında kamyonun içerisinde bulunan iki kişi yaralandı. Yaralanan kişilerin hayati tehlikesi bulunmamakta. 


Son Güncelleme: 20.05.2021 13:53
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Anahtar Kelimeler:
IzmirDikiliçandarlıKaza
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